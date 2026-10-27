Die Streuobstwiese braucht Nachwuchs
Die Ausbildung richtet sich an alle, die Verantwortung für Obstbäume übernehmen möchten: etwa Besitzerinnen und Besitzer von Streuobstwiesen, engagierte Gartenfreunde, Mitglieder von Gartenbauvereinen oder kommunal Tätige. Organisiert wird die Schulung vom Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege Schwaben in Zusammenarbeit mit den Kreisfachberatungen und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf. Ziel ist ein Netzwerk qualifizierter Obstbaumwarte zu schaffen, die ihr Wissen weitergeben und damit den langfristigen Erhalt der schwäbischen Streuobstwiesen sichern.