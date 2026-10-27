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Die Streuobstwiese braucht Nachwuchs

(lifePR) (Donauwörth, )
Am 5. Oktober startete die schwabenweite Ausbildung zum "Qualifizierten Obstbaumpfleger" mit 61 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Landkreisen Schwabens. Bis April 2027 lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in über 100 Stunden, Obstbäume fachgerecht zu beurteilen und zu pflegen. Neun Online-Module vermitteln die theoretischen Grundlagen, zehn Praxistage bringen das Wissen direkt an den Baum. Von der Baumansprache über Pflanzung und Jungbaumerziehung bis hin zu Erhaltungs- und Pflegeschnitten geht es um das Handwerk, das Streuobstwiesen dauerhaft lebendig hält.

Die Ausbildung richtet sich an alle, die Verantwortung für Obstbäume übernehmen möchten: etwa Besitzerinnen und Besitzer von Streuobstwiesen, engagierte Gartenfreunde, Mitglieder von Gartenbauvereinen oder kommunal Tätige. Organisiert wird die Schulung vom Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege Schwaben in Zusammenarbeit mit den Kreisfachberatungen und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf. Ziel ist ein Netzwerk qualifizierter Obstbaumwarte zu schaffen, die ihr Wissen weitergeben und damit den langfristigen Erhalt der schwäbischen Streuobstwiesen sichern.

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