Die Astronauten im Ries
Originalschauplätze in Nördlingen
Am Sonntag, 23.August 2026 führt die Geoparkführerin Christine Hornung bei dieser ca. 2,5-stün-digen Tour, an Plätze in Nördlingen, die auch die Astronauten damals schon aufsuchten.
Treffpunkt für die Führung ist um 10 Uhr in Nördlingen, Eugen-Shoemaker-Platz 1, vor dem Ries-kratermuseum. Die Führung kostet für Erwachsene 7 Euro, Schüler, Studenten 3,50 Euro, Kinder unter 14 Jahre sind frei. Größere Gruppen werden um Anmeldung gebeten.
Ausrüstung: Wandertaugliches Schuhwerk, Getränke und Sonnenschutz Info: Christine Hornung Tel: 07362 5732, www.geopark-ries.de