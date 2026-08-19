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Die Astronauten im Ries

Originalschauplätze in Nördlingen

(lifePR) (Nördlingen, )
Was war das doch für eine Sensation, als im August 1970 vier amerikanische Apollo-Astronauten anreisten, um den Meteoritenkrater Ries zu besuchen. Das Missionsziel der Nasa-Astronauten war der Mond, von Meteoritenkratern übersät. So lag es nahe, im damals zwei-ten, auf der Erde bekannten Meteoritenkrater das geologische Training zu absolvieren. Bis heute kommen regelmäßig Wissenschaftler und Astronauten ins Ries, um den Krater zu erforschen.

Am Sonntag, 23.August 2026 führt die Geoparkführerin Christine Hornung bei dieser ca. 2,5-stün-digen Tour, an Plätze in Nördlingen, die auch die Astronauten damals schon aufsuchten.

Treffpunkt für die Führung ist um 10 Uhr in Nördlingen, Eugen-Shoemaker-Platz 1, vor dem Ries-kratermuseum. Die Führung kostet für Erwachsene 7 Euro, Schüler, Studenten 3,50 Euro, Kinder unter 14 Jahre sind frei. Größere Gruppen werden um Anmeldung gebeten.

Ausrüstung: Wandertaugliches Schuhwerk, Getränke und Sonnenschutz Info: Christine Hornung Tel: 07362 5732, www.geopark-ries.de

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