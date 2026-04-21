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Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
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Der Pflegestützpunkt informiert: Pflegefall – was tun?

(lifePR) (Donauwörth, )
Der Pflegestützpunkt Donau-Ries bietet am 23. April eine Informationsveranstaltung zum Thema „Pflegefall – was tun?“ an. Ab 17:30 Uhr findet der kostenfreie Vortrag in der VHS Donauwörth, Spindeltal, Raum 4 statt. Interessierte können noch spontan, ohne Anmeldung, teilnehmen. Wie kann eine Pflegesituation organisiert werden? Welche Leistungen stehen Pflegenden und Pflegebedürftigen zu und wie werden diese beantragt? Wie kann der Pflegestützpunkt Sie konkret unterstützen? Verschiedene Fragestellungen aus dem Pflegealltag werden aufgegriffen. Kommen Sie gerne vorbei, wir freuen uns auf Sie!

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