Den Riesastronauten auf der Spur: Autoexkursion führt zu den Schauplätzen des Apollo-Trainings

Am Sonntag, 6. September 2026, nimmt Geoparkführer Andreas Seel Interessierte mit auf eine spannende Zeitreise in die Geschichte der Raumfahrt. Unter dem Titel „Den Riesastronauten auf der Spur“ führt eine rund dreistündige Autoexkursion zu Originalschauplätzen im Nördlinger Ries, an denen sich Astronauten der NASA auf ihre Mondmissionen vorbereiteten.



Als im Jahr 1970 vier Astronauten der Apollo-14- und Apollo-17-Missionen ins Ries kamen, rückte die Region plötzlich in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit. Innerhalb von nur vier Tagen absolvierten die ehemaligen Kampfpiloten ein intensives geologisches Feldtraining in insgesamt 13 Steinbrüchen. Ziel war es, sie auf die Herausforderungen der bevorstehenden Mondlandungen vorzubereiten und ihre Fähigkeiten zur Erkennung und Beschreibung geologischer Strukturen zu schulen.



Die Exkursion folgt den Spuren der sogenannten „Riesastronauten“ und führt die Teilnehmer zu ausgewählten Orten ihres damaligen Trainings. Dabei vermittelt Andreas Seel nicht nur spannende Einblicke in die Ausbildung der NASA-Astronauten, sondern erzählt auch zahlreiche Hintergründe und Anekdoten. So erfahren die Teilnehmer, wo sich die Gäste aus den USA besonders wohlfühlten und was sie am Ries und seiner einzigartigen Landschaft besonders schätzten.



Die Route verläuft von Wemding über Otting bis nach Gundelsheim und bietet dabei faszinierende Einblicke in die geologische und historische Bedeutung des Rieskraters. Start der Führung ist um 14 Uhr am Marienbrunnen auf dem Marktplatz in 86650 Wemding. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften durch das Ostries.



Für die Teilnahme werden festes Schuhwerk sowie die Mitnahme eines Getränks und eines kleinen Snacks empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro, für Schüler und Studierende 3,50 Euro.



Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0151 20 296 188 oder per E-Mail an seel.andreas@gmx.de. Besucherinnen und Besucher erwartet eine außergewöhnliche Entdeckungsreise auf den Spuren der Mondfahrer im Ries.

(lifePR) (