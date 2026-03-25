Berufsbetreuertag 2026 des Landkreises Donau-Ries
Zu Beginn der Veranstaltung berichtete Claudius Bischoff, Leiter der Betreuungsstelle, über die aktuellen Entwicklungen in der Betreuungslandschaft des Landkreises Donau-Ries. Dabei gab er einen Überblick über die Veränderungen im vergangenen Jahr und beleuchtete deren Auswirkungen auf die Praxis.
Aktuelle rechtliche Themen im Fokus
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Fachvorträgen, die praxisnahe Einblicke in zentrale Themen boten. So informierte Herr Burdach, Richter am Amtsgericht Nördlingen, über „Regelungen bezüglich des Umgangs“. Ergänzend dazu erläuterte Frau Richterin Fischer die „Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen gemäß § 1829 BGB“ und ging dabei auf wichtige rechtliche Rahmenbedingungen ein. Anja Großner stellte im Anschluss aus Sicht der Betreuungsstelle die „Milderen Mittel zur Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen“ vor und zeigte praxisorientierte Lösungsansätze auf.
Die Beiträge stießen auf großes Interesse und boten den Teilnehmenden vielfältige Impulse sowie Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Dabei wurde wieder einmal deutlich, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit und Vernetzung aller Beteiligten für eine qualitativ hochwertige Betreuungsarbeit im Landkreis Donau-Ries ist.
Rechtliche Betreuerinnen und Betreuer gesucht
Der Landkreis Donau-Ries sucht weiterhin berufliche als auch ehrenamtliche Betreuungspersonen zur Unterstützung und Vertretung hilfsbedürftiger Menschen in deren Angelegenheiten.
Interessierte können sich gerne unverbindlich an die Betreuungsstelle des Landratsamtes Donau-Ries wenden (Kontakt: telefonisch unter 0906/74-6390 oder per E-Mail an Betreuungsstelle@lra-donau-ries.de).