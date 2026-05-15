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Baumfällarbeiten an B2: Rückstaus möglich

(lifePR) (Donauwörth, )
Aufgrund von Baumfällarbeiten kommt es am Dienstag 19. Mai 2026 zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr zu kurzzeitigen Sperrungen auf der Bundesstraße 2, daher ist gegebenenfalls mit Rückstau zu rechnen. Betroffen ist der Abschnitt Höhe Buchdorf.

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