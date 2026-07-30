Badewasserqualität im Landkreis Donau-Ries ist einwandfrei
Bereits seit der ersten Maiwoche hat das Gesundheitsamt daher die drei EU-Badegewässer in Tapfheim, Riedlingen und Wemding insgesamt viermal beprobt. Zudem wurden in der ersten Juniwoche weitere zwölf Badegewässer in Altisheim, Ehingen, Genderkingen, Gosheim, Hamlar, Mertingen, Münster, Niederaltheim, Oberndorf, Rain, Schmähingen und das Wörnitzflussbad in Oettingen beprobt. Sämtliche Untersuchungen waren ohne Beanstandung.
In der Probeentnahmeserie der Badegewässer in dieser Woche wiesen alle Gewässer Wassertemperaturen von ca. 21,5 – 23,8 °C auf, am wärmsten war es in Münster mit 23,8 °C.
Unter www.donau-ries.de/badewasser finden Sie die detaillierten Ergebnisse aller untersuchten Gewässer sowie umfangreiche Messungen und Informationen zu den drei EU-Badegewässern in Donauwörth, Tapfheim und Wemding.
Das Gesundheitsamt empfiehlt sensiblen und vulnerablen Bevölkerungsgruppen für den Sommer zudem eine Anmeldung für den Hitzewarndienst des Deutschen Wetterdienstes.