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Babysitterkurs: Gut vorbereitet auf die Kinderbetreuung

(lifePR) (Nördlingen, )
Wer gerne mit Kindern arbeitet und sich als Babysitter engagieren möchte, kann sich im Winter 2026 und Frühjahr 2027 beim BRK-Kreisverband Nordschwaben das nötige Rüstzeug holen.

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Donau-Ries findet am 28. November und 5. Dezember 2026 ein zweitägiger Babysitterkurs in der BRK-Kinderkrippe „Bleichgrabenfrösche“ in Nördlingen statt. Im Frühjahr findet der gleiche Kurs am 17./24. April 2027 in Donauwörth statt.

Die beiden Kurse richten sich an Jugendliche ab 14 Jahren sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger jeden Alters aus dem Landkreis Donau-Ries. Fachkräfte des BRK vermitteln unter anderem Kenntnisse in Säuglings- und Kleinkindpflege, Entwicklungspsychologie, Motorik und Erster Hilfe am Kind. Auch rechtliche und haftungsrechtliche Fragen werden behandelt.

Die Anmeldung für beide Kurse kann ab sofort erfolgen. Dank der Förderung durch das Landratsamt beträgt die Teilnahmegebühr 30 Euro. Die Familienbeauftragte des Landratsamtes unterstützt die ausgebildeten Babysitter auf Wunsch außerdem bei der Vermittlung an Familien.

Denn zuverlässige Babysitter sind gefragt: Sie ermöglichen Eltern, für einige Stunden eine Auszeit zu nehmen, einen Abend zu zweit zu verbringen oder Termine wahrzunehmen, wenn Großeltern, Verwandte oder Freunde nicht einspringen können.

Anmeldung und weitere Informationen:

https://www.brk-nordschwaben.de/kurse/kurse-fuer-familien/babysitterkurs.html

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