Ausbildungskurs für interessierte Hobbygärtner

Im Juli veranstalteten die beiden Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege Donauwörth und Nördlingen einen Gartenpflegegrundkurs. Dieser fand im Botanischen Obstgarten auf Schäbles Schenkung zwischen Fessenheim und Wemding statt.



Der Tag startete dabei mit zwei Vorträgen der beiden Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege Paul Buß und Sophia Och rund um die Themen Bodenkunde, Pflanzenernährung, Düngung und Botanik. Hubert Siegler erzählte bei einem Rundgang durch den Garten viel Wissenswertes über Erziehung, Schnitt und Pflege von Obstgehölzen. Nach einer Stärkung in der Mittagspause erklärte der Experte noch Theoretisches zum Schnitt kleinkroniger Obstbäume und Beerensträucher. Im Anschluss hatte der "Pflanzendoktor" Rainer Berling das Wort. Er vermittelte wichtige Grundlagen zum Pflanzenschutz im Hausgarten. Nach einem kleinen Rundgang durch den Garten mit Blick auf Pflanzenkrankheiten und Schädlinge und einer kurzen Fragerunde, beendeten die Kreisfachberater den rundum gelungenen Tag



Ziel dieses Grundkurses ist es, interessierte Mitglieder der Gartenbauvereine zu schulen, so soll das fachliche Wissen in den Vereinen erweitert werden. Die Teilnehmenden können als neue Ansprechpartner und Multiplikatoren eine wichtige Rolle in den Vereinen übernehmen.



Dieser Grundkurs berechtigt neben der Teilnahme an den Fortbildungen des Kreisverbandes, auch an der Teilnahme der überregionalen Schulungen des Bezirks- und Landesverbandes.

(lifePR) (