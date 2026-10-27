Apfel-Sortenausstellung und Bestimmung im Botanischen Obstgarten Donau-Ries

Am Samstag den 24.10. veranstalteten die beiden Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege Donauwörth und Nördlingen zusammen mit der Kreisfachberatung eine Sortenausstellung. Besucherinnen und Besucher bestaunten über 50 verschiedene Apfel- und Birnensorten.



Am Nachmittag konnten die Besucherinnen und Besucher mitgebrachte Äpfel von Benedikt Herian, dem Kreisfachberater des Landkreis Dillingens, bestimmen lassen. Für kalte und warme Getränke sowie herzhafte und süße Snacks sorgte der OGV Wemding. Trotz der wechselhaften Witterung besuchten zahlreiche Interessierte den Garten, bestaunten die Sortenvielfalt und ließen unbekannte Früchte vom Experten bestimmen.



Zwischen Wemding und Fessenheim, auf Höhe des Wemdinger Rieds, liegt der „Obstgarten des Landkreises Donau-Ries auf Schäbles Schenkung“. Der im Sommer 2022 eröffnete Garten ist frei zugänglich und lädt Besucher zum Verweilen ein. Sie können auch mehr über alte Obstsorten erfahren. Individuelle Führungen für Kleingruppen sind auf Anfragen ebenfalls möglich.



Fachlich betreut wird der Garten von Paul Buß, Dr. Silke Peterek und Sophia Och. Die Pflege übernimmt die Kreisgärtnerei sowie Ehrenamtliche aus den Gartenbauvereinen. Die Kreisfachberatung ist jeden letzten Freitag im Monat vor Ort und beantwortet auch hier gerne Ihre Fragen.

(lifePR) (