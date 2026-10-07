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Apfel-Sortenausstellung und Bestimmung im Botanischen Obstgarten Donau-Ries

(lifePR) (Donauwörth, )
Am Samstag, 24. Oktober, veranstalten die beiden Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege Donauwörth und Nördlingen gemeinsam mit der Kreisfachberatung des Landkreises Donau-Ries eine Apfel-Sortenausstellung. Von 10:00 bis 17:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher dabei die Vielfalt verschiedener Apfelsorten bestaunen.

Von 12:00 bis 15:00 Uhr besteht außerdem die Möglichkeit, mitgebrachte Äpfel bestimmen zu lassen. Der Kreisfachberater des Landkreises Dillingen, Benedikt Herian, übernimmt die Sortenbestimmung. Dafür sollten drei bis fünf unbeschädigte Früchte von einem Baum mitgebracht werden.

Für das leibliche Wohl sorgt der Obst- und Gartenbauverein Wemding mit Essen und Getränken.

Zwischen Wemding und Fessenheim, auf Höhe des Wemdinger Rieds, liegt der Obstgarten des Landkreises Donau-Ries auf Schäbles Schenkung. Der im Sommer 2022 eröffnete Garten ist frei zugänglich und lädt Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein. Gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, mehr über alte und seltene Obstsorten zu erfahren. Individuelle Führungen für Kleingruppen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Fachlich betreut wird der Garten von Paul Buß, Dr. Silke Peterek und Sophia Och. Die Pflege übernehmen die Kreisgärtnerei sowie Ehrenamtliche aus den Gartenbauvereinen. Die Kreisfachberatung ist jeden letzten Freitag im Monat vor Ort und beantwortet gerne Fragen rund um den Obstgarten und den Obstbau.

 

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