Angehörigenschulung „Hilfe beim Helfen“ – Unterstützung für An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz
Die Schulung findet am 22. und 23. Mai 2026 in Oettingen statt, jeweils von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.
Das Angebot vermittelt praxisnahes Wissen sowie hilfreiche Strategien für den Alltag. Vermittelt werden auch Grundlagen zur Krankheit und zu Symptomen, sicherer und verständnisvoller Umgang, einfühlsame Kommunikation im Alltag sowie rechtliche und finanzielle Hinweise. Zudem lernen Sie, wie es gelingen kann, herausfordernde Situationen besser zu bewältigen.
Daher bietet die Schulung nicht nur fundierte Informationen, sondern auch die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und kann unter 0906 74-1527 oder fachstelle-angehoerige@lra-donau-ries.de vorgenommen werden.