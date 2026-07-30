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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
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Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries Nr. 12

(lifePR) (Donauwörth, )
Der Landkreis Donau-Ries hat ein neues Amtsblatt herausgegeben. Das Amtsblatt Nr. 12 vom 30.07.2026 finden Sie demnächst als Aushang im Eingangsbereich des Landratsamtes Donau-Ries in Donauwörth sowie ab sofort unter www.donau-ries.de/amtsblatt zum Download als PDF.

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