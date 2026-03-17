Am Sonntag, 22. März, dem internationalen Weltwassertag, lädt Geoparkführer Paul Wunderle zu einer offenen Führung durch das Mauchtal und zu den Geotopen am Klosterberg ein
Die Wanderung über den 2,6 Kilometer langen Rundweg bietet interessante Einblicke in die Erdgeschichte und die Entstehung des Rieses sowie in die Landschaft entlang der Mauch. Die reizvolle Gegend und herrliche Aussichtspunkte, umrahmt von einer kompetenten Führung, versprechen einen kurzweiligen Nachmittag.
Die zweistündige Führung startet um 13:30 Uhr am Kellerplatz, Klosterhof 8, in Maihingen. Anmeldung oder Fragen unter: Tel. 09087 / 920867, E-Mail: wunderle-dp@t-online.de, oder per WhatsApp: 0170 / 6620087
Weitere Informationen unter: www.geopark-ries.de/fuehrungen