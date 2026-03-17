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Am Sonntag, 22. März, dem internationalen Weltwassertag, lädt Geoparkführer Paul Wunderle zu einer offenen Führung durch das Mauchtal und zu den Geotopen am Klosterberg ein

(lifePR) (Donauwörth, )
Am Sonntag, den 22.03.2026, dem internationalen Weltwassertag, lädt der Maihinger Geoparkführer Paul Wunderle zu einer offenen Führung durch das Mauchtal und zu den Geotopen am Klosterberg ein.

Die Wanderung über den 2,6 Kilometer langen Rundweg bietet interessante Einblicke in die Erdgeschichte und die Entstehung des Rieses sowie in die Landschaft entlang der Mauch. Die reizvolle Gegend und herrliche Aussichtspunkte, umrahmt von einer kompetenten Führung, versprechen einen kurzweiligen Nachmittag.

Die zweistündige Führung startet um 13:30 Uhr am Kellerplatz, Klosterhof 8, in Maihingen. Anmeldung oder Fragen unter: Tel. 09087 / 920867, E-Mail: wunderle-dp@t-online.de, oder per WhatsApp: 0170 / 6620087

Weitere Informationen unter: www.geopark-ries.de/fuehrungen

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