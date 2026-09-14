Aktionstag zur Interkulturellen Woche im Landratsamt Donau-Ries
Die hauptamtlichen Integrationslotsinnen und die Migrationsbeauftragte des Landkreises Donau-Ries freuen sich darauf, zu diesem Anlass den Kabarettisten, Speaker und Bestsellerautor Marius Jung, am 29. September begrüßen zu dürfen.
Marius Jung liest aus seinem Sachbuch „Wer wird denn da gleich schwarz sehen“ vor und regt mit Humor, persönlicher Erfahrung und viel Feingefühl zum Nachdenken über Vorurteile, Respekt und ein gelingendes Miteinander an.
Die Teilnehmenden erwartet im Anschluss an die Lesung zudem eine Diskussionsrunde unter dem Motto „Über deine Vorurteile und meine“, sowie die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch.
Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr und findet im Sitzungssaal des Landratsamtes in Donauwörth statt.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens Montag, den 21. September gebeten per E-Mail an migration@lra-donau-ries.de oder telefonisch unter 0906 74 6051-..
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.