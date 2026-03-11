Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053965

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

Abfallsammelaktionen mit Erlebnisfaktor im UNESCO Global Geopark Ries

Umweltschutz und Geologie hautnah

(lifePR) (Donauwörth/Nördlingen, )
Der UNESCO Global Geopark Ries beteiligt sich mit fünf Aktionen an der Flursäuberung „Der AWV räumt auf!“ des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben (AWV). Am Samstag, 21. März, sind Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, sich aktiv für eine saubere Heimat einzusetzen und dabei Spannendes über die Entstehung der Ries-Region zu erfahren.

Die jährliche Flursäuberungsaktion des AWV findet bewusst bereits im März statt, noch bevor viele Vögel mit dem Brutgeschäft beginnen, die Vegetation stark wächst und die Zeckensaison startet. Landrat Stefan Rößle, erster Vorsitzender des Geopark Ries e. V., ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, diese Gelegenheit zu nutzen und einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in der Region zu leisten.

Gemeinsam mit zertifizierten Geopark Ries Führerinnen und Führern starten die Sammelaktionen am 21. März jeweils um 10 Uhr an fünf Standorten im UNESCO Global Geopark Ries. In diesem Jahr wird an folgenden Orten aufgeräumt: im Erlebnis-Geotop Lindle bei Nördlingen-Holheim, am Riegelberg bei Nördlingen-Holheim, am Adlersberg bei Nördlingen, am Wennenberg bei Alerheim sowie im Geotop Kalvarienberg bei Huisheim-Gosheim.

Kostenfreie Geoparkführung – Helfer profitieren gleich doppelt

Dabei profitieren die Teilnehmenden gleich mehrfach von ihrem Engagement: Als Dankeschön spendiert der AWV allen Helferinnen und Helfern eine kostenlose Brotzeit mit Getränk. Darüber hinaus begleiten erfahrene Geoparkführerinnen und -führer die Aktionen und vermitteln unterwegs Wissenswertes zu Erdgeschichte und Natur der jeweiligen Geotope und zu den Spuren der gewaltigen kosmischen Katastrophe, die den Rieskrater vor Millionen Jahren formte.

Die Teilnehmenden werden gebeten, Handschuhe, festes Schuhwerk sowie wetterangepasste Kleidung mitzubringen. Für Müllsäcke und Warnwesten ist gesorgt. Das Sammelteam der Geoparkführer freut sich über Anmeldung unter www.geopark-ries.de/awv.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.