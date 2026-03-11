Abfallsammelaktionen mit Erlebnisfaktor im UNESCO Global Geopark Ries

Die jährliche Flursäuberungsaktion des AWV findet bewusst bereits im März statt, noch bevor viele Vögel mit dem Brutgeschäft beginnen, die Vegetation stark wächst und die Zeckensaison startet. Landrat Stefan Rößle, erster Vorsitzender des Geopark Ries e. V., ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, diese Gelegenheit zu nutzen und einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in der Region zu leisten.Gemeinsam mit zertifizierten Geopark Ries Führerinnen und Führern starten die Sammelaktionen am 21. März jeweils um 10 Uhr an fünf Standorten im UNESCO Global Geopark Ries. In diesem Jahr wird an folgenden Orten aufgeräumt: im Erlebnis-Geotop Lindle bei Nördlingen-Holheim, am Riegelberg bei Nördlingen-Holheim, am Adlersberg bei Nördlingen, am Wennenberg bei Alerheim sowie im Geotop Kalvarienberg bei Huisheim-Gosheim.Dabei profitieren die Teilnehmenden gleich mehrfach von ihrem Engagement: Als Dankeschön spendiert der AWV allen Helferinnen und Helfern eine kostenlose Brotzeit mit Getränk. Darüber hinaus begleiten erfahrene Geoparkführerinnen und -führer die Aktionen und vermitteln unterwegs Wissenswertes zu Erdgeschichte und Natur der jeweiligen Geotope und zu den Spuren der gewaltigen kosmischen Katastrophe, die den Rieskrater vor Millionen Jahren formte.Die Teilnehmenden werden gebeten, Handschuhe, festes Schuhwerk sowie wetterangepasste Kleidung mitzubringen. Für Müllsäcke und Warnwesten ist gesorgt. Das Sammelteam der Geoparkführer freut sich über