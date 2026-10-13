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ADAC zertifiziert Grund- und Mittelschule Harburg als Roller-Fit-Schule - Sie ist damit die 2. Schule im Landkreis und die 11. bundesweit

(lifePR) (Donauwörth, )
Immer mehr Kinder nutzen den Tretroller – doch sichere Fahrtechniken fehlen oft. Genau hier setzt die ADAC Stiftung mit ihrem Programm Roller Fit an. Dabei wird den Lehrkräften in Grundschulen eine praxisnahe Fortbildung angeboten, bei der die Mobilitätsbildung durch das Tretrollerfahren im Fokus steht. Die Verknüpfung der Themen Bewegung, Gesundheit und Umwelt ist Kern des Programms und trägt zur Verkehrssicherheit bei.

Bereits 2025 haben Grundschullehrkräfte der GMS Harburg an der ADAC-Ausbildung teilgenommen und sich mit Theorie und Praxis des Tretrollerfahrens auseinandersetzt. Sie lernen, mit den Kindern das Thema anschaulich und mit Spaß im eigenen Unterricht einzubinden. Am Ende erhalten die Schüler als kleine Tretroller-Verkehrshelden einen „Tretroller-Pass“. Entsprechend sind sie mit Feuereifer dabei. Sonja berichtet, dass sie mit dem Roller zu ihrer Freundin fährt. Max fährt mit seiner Schwester auf dem Schulhof und Liam zum Wörnitzstrand. Und Lilly mahnt, dass man auf der Steinernen Brücke mit dem Roller sehr aufpassen müsse.

„Wir haben für unsere Schule das Tretrollerfahren als festen Baustein in unser Mobilitäts- und Verkehrssicherheitskonzept integriert und sind nun als Roller-Fit-Schule zertifiziert worden,“ freut sich Rektorin Stefanie Fuß. „Als solche profitieren wir von verschiedenen Förderungen durch den ADAC und werden das Rollermobil regelmäßig bei uns in Harburg einsetzen können.“

In einer kleinen Feierstunde gratulierte Landrat Michael Dinkelmeier. „Die Grund- und Mittelschule Harburg hat sich als zweite Schule im Landkreis und als 11. Schule bundesweit für das Roller-Fit-Zertifikat des ADAC qualifiziert. Damit tragen sie zu einer größeren Sicherheit für unsere Kinder auf dem Schulweg bei. Zu diesem Erfolg gratuliere ich der ganzen Schulgemeinschaft von Herzen.“

Sichtlich stolz übergab Bürgermeister Christoph Schmidt gemeinsam mit Landrat Dinkelmeier die Plakette offiziell an Rektorin Stefanie Fuß. „Dieses Zertifikat bescheinigt, dass sich die Lehrkräfte an unserer Schule permanent für eine bewegungsorientierte Mobilitäts- und Verkehrserziehung einsetzen. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihr herausragendes Engagement.“

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