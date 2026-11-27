10. DONAURIESER Projektwoche SchuleWirtschaft bringt Jugendliche und Unternehmen zusammen
Während der Projektwoche öffnen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen ihre Türen für Jugendliche aus Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien. Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, Arbeitsabläufe kennenzulernen, Berufe hautnah zu erleben und mit Auszubildenden, dual Studierenden sowie Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen. Besonders diese persönlichen Begegnungen schaffen Orientierung bei der Berufswahl und vermitteln authentische Einblicke in den Arbeitsalltag.
Für die Unternehmen bietet die Projektwoche eine wertvolle Möglichkeit, sich als attraktiver Ausbildungs- und Arbeitgeber zu präsentieren und frühzeitig Kontakte zu potenziellen Auszubildenden, dual Studierenden sowie künftigen Fachkräften zu knüpfen. Die zentrale Organisation sowie die gemeinsame Bewerbung über Schulen, regionale Medien, Social-Media-Kanäle und die Projektwebsite sorgen für eine hohe Reichweite.
„Die Projektwoche SchuleWirtschaft ist ein wichtiger Baustein, um junge Menschen frühzeitig für die beruflichen Perspektiven in unserer Region zu begeistern. Gleichzeitig unterstützt sie unsere Unternehmen dabei, qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen und langfristig an den Wirtschaftsstandort Donau-Ries zu binden“, betont Michael Dinkelmeier, Landrat und Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbands.
Auch Louisa Hahn, Projektleiterin beim Wirtschaftsförderverband DONAURIES e. V., unterstreicht die Bedeutung des Formats: „Junge Menschen wünschen sich authentische Einblicke in die Berufswelt. Genau das ermöglicht die Projektwoche. Unternehmen können zeigen, was ihre Ausbildungsberufe ausmacht, und die Jugendlichen erhalten wertvolle Orientierung für ihre berufliche Zukunft.“
Die Teilnahme an der 10. DONAURIESER Projektwoche SchuleWirtschaft ist exklusiv für Markenpartner des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES e. V. möglich. Unternehmen, die Interesse an einer Beteiligung haben, können sich per E-Mail an info@wirtschaft-donauries.bayern wenden und erhalten dort weitere Informationen zu den Teilnahme- und Partnerschaftsmöglichkeiten.