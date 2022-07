SmartAging® by DRY AGER® - Dry Aging so einfach wie noch nie

Dry Aging 2.0 – mit der neuen SmartAging® Technologie von DRY AGER® ist Dry Aging jetzt einfach und gelingsicher. Die neusten Geräte verfügen über eine ausgefeilte Software mit den passenden Parametern für den Reifevorgang von Lebensmitteln aller Art, die per Knopfdruck und Steuereinheit direkt am DRY AGERReifeschrank gewählt werden können. Zu den relevanten Kriterien, die Einfluss auf das Reifeergebnis und die Geschmacksintensität haben, gehören Zeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -führung. Drei Geschmackskategorien „basic“, „intensiv“ und „intensiv+“ stehen über die DXTasteRegam Gerät zur Auswahl.A und O ist das Ausgangsprodukt: Egal welcher Cut, Wurst oder Schinken – das Rohprodukt für den Reifeschrank muss zuerst hergestellt werden. Praktische, leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Mengenangaben, Zutatenlisten, Rezepte und jede Menge Hintergrundwissen findet man dafür in der Dry Aging Bibel, dem umfassenden Buch aus der Feder der Erfinder der DRY AGERReifeschränke Aaron und Christian Landig.Am Reifeschrank wählt man dann per Knopfdruck die passende Einstellung für Rind, Schwein, Wild, Geflügel, Schinken, Wurst, Fisch, Käse, Wein, Kräuter oder Teigwaren. Selbst für spezielle Anwendungen, wie z.B. das Nachreifen von vakuumverpacktem Fleisch, Trocknung von Obst oder für komplexe Reifeprozesse mit unterschiedlichen, variierenden Reifephasen und Temperaturen stehen ausgeklügelte Programme zur Verfügung.Die von Profis entwickelte SmartAgingTechnologie übernimmt dann alles bis das Ergebnis perfekt ist und mit einem unnachahmlichen, intensiven Aroma und einer einzigartigen Konsistenz überzeugt.Um aus dem fertig gereiften Produkt eine Köstlichkeit zu zaubern, können sich Genießer von den Rezepten der namhaften Köche, die für die Dry Aging Bibel rezeptiert haben, inspirieren und leiten lassen.Natürlich ist der Wesenskern des DRY AGERReifeschrankes die Veredelung von Fleisch. Jedes Stück Fleisch muss individuell betrachtet werden. Die Smart AgingTechnologie verfügt über Programme für Rind, Schwein, Wild, Lamm und Zicklein unter Beachtung des Cuts und der gewünschten Geschmacksintensität. Zusatzprogramme gibt es für die Präsentation für Dry Aged Fleisch, für die Lagerung von vakuumverpacktem Fleisch, für vakuumvorgereiftes Fleisch mit oder ohne Knochen sowie für die Regeneration von nassgereiftem Fleisch.Mailänder Salami, Salsiccia & Co. gelingen kinderleicht mit Anleitungen aus der Dry Aging Bibel und der SmartAgingTechnologie des Reifeschrank mit Programmen für Nachreifung oder Lagerung von Salami, für Rohwürste im Schafs-, Schweine- oder Kunstdarm.Zeit, Gewürze und die richtigen Reifeparameter machen aus einem Stück Fleisch eine begehrte Schinkenspezialität. Auch Trockenfleisch ist gefragter denn je. Zusammen mit perfekt abgestimmten Gewürzmischungen erledigt die SmartAging-Technologie auf Knopfdruck das Übrige. Die Reifeprogramme optimieren die Lagerung und Nachreifung von Schinken, Pökelschinken, Pastrami, Trockenfleisch, Räucherschinken, Durchbrennen von Schinken sowie die Schinkenreifung ohne Räuchern.Das keimsensible Fleisch von Huhn, Ente, Fasan etc. ist im DRY AGERPremium S mit mehrstufigen Entkeimungsprogrammen und SmartAgingfür alle relevanten Geflügelarten bestens aufgehoben.Königsdisziplin ist das Trockenreifen von Fisch, da der Grat zwischen perfekt und ungenießbar sehr schmal ist. Spitzenergebnisse liefern Aromen von Marzipan bis Butter und erhöhen die Haltbarkeit von Fisch auf bis zu 10 Tage. Reifeprogramme gibt es für ganze Fische, Fischfilets oder Stockfisch.Selbst gemacht oder gekauft: ein frischer Laib Käse wird im DRY AGERReifeschrank in 3-4 Wochen perfekt affiniert mit Programmen für Reifung oder Lagerung von Weich- und Schnittkäsen.Wer an „vegetarische“, genussvolle Auszeiten denkt, kann seinen DRY AGERReifeschrank dank einstellbarer Luftfeuchtigkeit und Temperatur optimal als Humidor oder Weinkühlschrank zwischennutzen. Und keine Sorge: Auch die Reinigung ist unkompliziert.