Landhotel Voshövel am Niederrhein: Wie ein GreenSign-zertifiziertes Wellnesshotel Nachhaltigkeit in der Praxis lebt

Diese Frage begleitet das familiengeführte Wellnesshotel am Niederrhein jeden Tag. Nicht laut. Nicht perfekt. Sondern Schritt für Schritt. Denn echter Wandel entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch eine Haltung, die jeden Bereich des Hauses prägt
Gerade an einem Ort, an dem Menschen zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen, spielt Nachhaltigkeit eine besondere Rolle. Wellness bedeutet im Landhotel Voshövel nicht nur Entspannung für die Gäste, sondern auch einen achtsamen Umgang mit der Natur. Der mehrfach ausgezeichnete Livingroom SPA verbindet hochwertiges Design mit natürlichen Materialien, einer harmonischen Architektur und einem bewussten Ressourceneinsatz. Hier entsteht Erholung, die sich nicht auf Kosten der Umwelt anfühlt, sondern im Einklang mit ihr.
Wer über das weitläufige Hotelgelände spaziert, entdeckt schnell, dass Nachhaltigkeit hier sichtbar wird. Zwischen Blumenbeeten summen Bienen, auf den Streuobstwiesen wachsen alte Obstsorten und im hoteleigenen Schnittblumengarten blühen saisonale Blumen nach den Prinzipien der Slowflower-Bewegung. Was die Gäste im Wellnesshotel in den Vasen, im SPA oder in den Restaurants entdecken, stammt zunehmend aus eigenem Anbau – ohne Pestizide, mit organischem Dünger und kurzen Wegen. Das schont Ressourcen und bringt gleichzeitig ein Stück Natur direkt ins Haus.
Auch in der Küche wird Nachhaltigkeit nicht als Trend verstanden, sondern als Selbstverständlichkeit. Kräuter wachsen im eigenen Garten, der Honig stammt von den Bienenvölkern auf dem Hotelgelände und viele Lebensmittel werden von regionalen Erzeugern oder aus ökologischem Anbau bezogen. Es geht dabei nicht um Verzicht, sondern um bewusste Entscheidungen – für Qualität, Geschmack und Verantwortung. So entsteht Genuss, der Herkunft und Saisonalität wertschätzt.
Dazu gehört auch die hauseigene Bio-Backstube. Hier entstehen täglich frische Brote, Brötchen und feines Gebäck aus Bio-Zutaten, mit viel Handarbeit, Zeit und traditionellen Backverfahren. Kurze Wege, hochwertige Rohstoffe und echtes Bäckerhandwerk machen Nachhaltigkeit auch beim Frühstück erlebbar.
Doch Nachhaltigkeit endet im Landhotel Voshövel weder bei Blumen noch bei Lebensmitteln. Sie zeigt sich ebenso im verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Ressourcen, in langlebigen Materialien, bei der Auswahl regionaler Partner und im täglichen Miteinander. Verantwortung bedeutet hier auch, ein wertschätzender Arbeitgeber zu sein, Mitarbeitende aktiv einzubeziehen und Entscheidungen gemeinsam zu entwickeln. Nachhaltigkeit wird nicht von oben verordnet, sie wächst aus einer Unternehmenskultur, die langfristig denkt und Menschen ernst nimmt.Dass dieses Engagement messbare Wirkung zeigt, bestätigt unter anderem die GreenSign-Zertifizierung Level 5, der höchsten Auszeichnungsstufe des international anerkannten Nachhaltigkeitslabels. Für Familie Klump und das gesamte Team ist sie jedoch weniger Ziel als Bestätigung eines Weges, den sie seit vielen Jahren konsequent gehen. Viel wichtiger als jede Auszeichnung bleibt die Überzeugung, Dinge sinnvoll zu verändern – nicht, weil es erwartet wird, sondern weil es sich richtig anfühlt.
Das Landhotel Voshövel auf einen Blick
- Standort: Schermbeck am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, rund 65 Kilometer nördlich von Düsseldorf.
- Hotelklassifizierung: Vier-Sterne-Superior-Hotel
- Nachhaltigkeitszertifizierung: GreenSign Level 5 (höchste Zertifizierungsstufe)
- Besonderheiten: mehrfach ausgezeichneter Livingroom SPA, Bio-Backstube, Slowflower-Garten, eigene Bienenvölker, Streuobstwiesen und regionale Kulinarik
- Weitere Informationen: https://www.landhotel.de