Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1068348

Landhaus Hotel Sommerau GmbH Eschacher Str. 35 87474 Buchenberg, Deutschland https://www.landhaus-sommerau.de
Ansprechpartner:in Frau Aline Bauer +49 8378 940930
Logo der Firma Landhaus Hotel Sommerau GmbH

Landhaus Sommerau: Erholsamer Allgäu-Urlaub zwischen Bergen, Natur und persönlicher Gastfreundschaft

Das Landhaus Sommerau positioniert sich als Rückzugsort im Allgäu für Aktivurlauber und Genießer, mit idealer Ausgangslage für Wanderungen rund um Oberstdorf und viel Raum zum Abschalten.

(lifePR) (Oberstdorf/Allgäu, Deutschland, )
Das Landhaus Sommerau setzt auf einen Urlaub, der sich wieder nach echter Pause anfühlt: naturverbunden, herzlich und unkompliziert. Inmitten der Allgäuer Bergwelt finden Gäste den passenden Rahmen für aktive Tage draußen und entspannte Stunden drinnen.

Wer im Allgäu unterwegs ist, sucht oft genau diese Mischung: morgens hinaus auf Panoramawege und Almwanderungen, nachmittags zurück an einen Ort, der Ruhe ausstrahlt. Das Landhaus Sommerau schafft dafür die Bedingungen, mit persönlicher Betreuung, einem stimmigen Zuhausegefühl und einer Lage, die Ausflüge in die Region besonders leicht macht.

Urlaub für Aktive und für alle, die es werden wollen

Rund um Oberstdorf warten abwechslungsreiche Routen, Naturerlebnisse und Saisonhighlights. Das Landhaus Sommerau richtet sich dabei an Gäste, die den Tag gern selbst gestalten: Wandern, Natur entdecken, kurz raus aus dem Alltag ohne starres Programm, aber mit dem guten Gefühl, am richtigen Ort zu sein.

Ein Haus mit Charakter

Als Landhaus steht Sommerau für Authentizität statt Inszenierung: ruhige Atmosphäre, Bodenständigkeit und ein Gastgeber Stil, der nicht laut sein muss, um in Erinnerung zu bleiben. Genau das macht den Aufenthalt für viele Gäste so wertvoll: Ankommen, runterkommen, durchatmen.

Website Promotion

Website Promotion

Landhaus Hotel Sommerau GmbH

Landhaus Sommerau ist ein familiengeführtes Hotel im Allgäu und steht für ruhigen Natururlaub, persönliche Gastfreundschaft und eine ideale Lage für Outdoor-Erlebnisse rund um Oberstdorf und die Allgäuer Alpen. Gäste genießen gemütliche Zimmer, regionale Genussmomente und den Komfort eines Hauses, das Tradition mit zeitgemäßem Urlaubserlebnis verbindet, perfekt für Paare, Aktive und alle, die Erholung in den Bergen suchen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.