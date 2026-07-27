Landhaus Sommerau: Erholsamer Allgäu-Urlaub zwischen Bergen, Natur und persönlicher Gastfreundschaft

Das Landhaus Sommerau setzt auf einen Urlaub, der sich wieder nach echter Pause anfühlt: naturverbunden, herzlich und unkompliziert. Inmitten der Allgäuer Bergwelt finden Gäste den passenden Rahmen für aktive Tage draußen und entspannte Stunden drinnen.



Wer im Allgäu unterwegs ist, sucht oft genau diese Mischung: morgens hinaus auf Panoramawege und Almwanderungen, nachmittags zurück an einen Ort, der Ruhe ausstrahlt. Das Landhaus Sommerau schafft dafür die Bedingungen, mit persönlicher Betreuung, einem stimmigen Zuhausegefühl und einer Lage, die Ausflüge in die Region besonders leicht macht.



Urlaub für Aktive und für alle, die es werden wollen



Rund um Oberstdorf warten abwechslungsreiche Routen, Naturerlebnisse und Saisonhighlights. Das Landhaus Sommerau richtet sich dabei an Gäste, die den Tag gern selbst gestalten: Wandern, Natur entdecken, kurz raus aus dem Alltag ohne starres Programm, aber mit dem guten Gefühl, am richtigen Ort zu sein.



Ein Haus mit Charakter



Als Landhaus steht Sommerau für Authentizität statt Inszenierung: ruhige Atmosphäre, Bodenständigkeit und ein Gastgeber Stil, der nicht laut sein muss, um in Erinnerung zu bleiben. Genau das macht den Aufenthalt für viele Gäste so wertvoll: Ankommen, runterkommen, durchatmen.

(lifePR) (