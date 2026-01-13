Wählen. Wen? Warum? Was bewegt Baden-Württemberg?
Landtagswahl am 8. März 2026 / Online-Podiumsdiskussion mit prominenten Gästen am Donnerstag, 15. Januar 2026
In der Online-Podiumsdiskussion beantworten sechs Vertreterinnen und Vertreter der größten Parteien in Baden-Württemberg diese und weitere Fragen und erläutern ihre Ziele für die 18. Legislaturperiode des Landtages.
Termin
Donnerstag, 15. Januar 2026 von 18 bis 19.30 Uhr
Auf dem Podium
Daniel Lede Abal, Parlamentarischer Geschäftsführer, Bündnis`90/Die Grünen
Tobias Vogt, Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg
Sascha Binder, Generalsekretär der SPD Baden-Württemberg
Emil Sänze, Landesvorsitzender der AfD
Judith Skudelny, Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg
Amelie Vollmer, Mitglied im Landesvorstand Die Linke Baden-Württemberg
Moderation
Georg Bruder, Kommunikationswissenschaftler, Anchorman SWR-Nachrichten, Südwestrundfunk Stuttgart
Hinweise und Anmeldung zur Veranstaltung
Die Veranstaltung wird via Livestream übertragen. Über die Online-Plattform sli.do können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen zum Thema stellen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://www.lpb-freiburg.de/anmeldung-wahl-webtalk-ltw26. Der Teilnahmelink wird Ihnen rechtzeitig zugeschickt.
Die Online-Podiumsdiskussion findet in Zusammenarbeit von Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Colloquium Politicum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Carl Schurz Haus Deutsch-Amerikanisches Institut Freiburg e. V. und Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) statt.
Weitere Informationen enthält das beigefügte Programm.