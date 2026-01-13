Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047812

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Lautenschlagerstraße 20 70173 Stuttgart, Deutschland http://www.lpb-bw.de
Ansprechpartner:in Prof. Dr. Michael Wehner +49 761 2077377
Logo der Firma Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Wählen. Wen? Warum? Was bewegt Baden-Württemberg?

Landtagswahl am 8. März 2026 / Online-Podiumsdiskussion mit prominenten Gästen am Donnerstag, 15. Januar 2026

(lifePR) (Stuttgart, )
In Baden-Württemberg ist Wahlkampfzeit. Am 8. März können die Wahlberechtigten in den 70 Wahlkreisen entscheiden, wer für sie in den neuen Landtag einziehen soll. Erstmals bei baden-württembergischen Landtagswahlen haben die Wählerinnen und Wähler dabei eine Erststimme und eine Zweitstimme zu vergeben. Welche Person und welche Partei vertritt meine Interessen? Was bewegt Baden-Württemberg besonders? Und was wollen die Kandidierenden für unser Bundesland im Parlament in Stuttgart bewirken?

In der Online-Podiumsdiskussion beantworten sechs Vertreterinnen und Vertreter der größten Parteien in Baden-Württemberg diese und weitere Fragen und erläutern ihre Ziele für die 18. Legislaturperiode des Landtages.

Termin
Donnerstag, 15. Januar 2026 von 18 bis 19.30 Uhr

Auf dem Podium
Daniel Lede Abal, Parlamentarischer Geschäftsführer, Bündnis`90/Die Grünen
Tobias Vogt, Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg
Sascha Binder, Generalsekretär der SPD Baden-Württemberg
Emil Sänze, Landesvorsitzender der AfD
Judith Skudelny, Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg
Amelie Vollmer, Mitglied im Landesvorstand Die Linke Baden-Württemberg

Moderation
Georg Bruder, Kommunikationswissenschaftler, Anchorman SWR-Nachrichten, Südwestrundfunk Stuttgart

Hinweise und Anmeldung zur Veranstaltung

Die Veranstaltung wird via Livestream übertragen. Über die Online-Plattform sli.do können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen zum Thema stellen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://www.lpb-freiburg.de/anmeldung-wahl-webtalk-ltw26. Der Teilnahmelink wird Ihnen rechtzeitig zugeschickt.

Die Online-Podiumsdiskussion findet in Zusammenarbeit von Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Colloquium Politicum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Carl Schurz Haus Deutsch-Amerikanisches Institut Freiburg e. V. und Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) statt.

Weitere Informationen enthält das beigefügte Programm.

 

Anlagen

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.