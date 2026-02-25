Kontakt
Verschwörungstheorien erkennen und ihrer Wirkung entgegentreten

Neue Doppelfolge beim Podcast „POLITISCH BILDET“: Im Gespräch mit dem „Team meX – Mit Zivilcourage gegen Extremismus“

Eine neue, zweiteilige Podcast-Reihe zum Thema Verschwörungstheorien hat die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) jetzt in ihrem Podcast „POLITISCH BILDET“ veröffentlicht. Zu hören ist Hannah Schulz, Referentin des LpB-Fachbereichs „Team meX – Mit Zivilcourage gegen Extremismus“, die im Podcast die Struktur und Funktion von verschwörungsideologischen Narrativen beleuchtet, gesellschaftliche Auswirkungen diskutiert und praxisnahe Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Verschwörungstheorien aufzeigt. Die beiden Folgen richten sich an die interessierte Öffentlichkeit sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Bildungsarbeit.

Die erste Episode „Verschwörungstheorien: Immer noch oder schon wieder nach Corona?“ analysiert grundlegende Mechanismen und den Aufbau von Verschwörungstheorien und setzt sich mit deren Verbreitung in der Gesellschaft auseinander. Die Folge ordnet ein, unter welchen Umständen entsprechende Narrative anschlussfähig sind und auf welche Weise sie Willensbildungsprozesse in der pluralistischen Demokratie beeinflussen.

Die zweite Episode „Verschwörungstheorien: Eine Bedrohung für die Demokratie?“ nimmt aktuelle Entwicklungen in den Blick und thematisiert insbesondere den Umgang mit Verschwörungsglauben im Alltag, in pädagogischen Kontexten und in der politischen Bildung. Dabei werden auch konkrete Ansätze vorgestellt, um Gesprächssituationen konstruktiv zu gestalten und verschwörungsideologische Inhalte aufzudecken.

Ziel der beiden Podcast-Folgen ist es, für antidemokratische Wirkungen von Verschwörungstheorien zu sensibilisieren. Zugleich soll ein differenzierter und reflektierter Umgang mit ihnen unterstützt werden. Die Podcast-Folgen sind online abrufbar unter https://www.team-mex.de/themen/podcast sowie auf allen gängigen Streamingplattformen.

Beim LpB-Podcast „POLITISCH BILDET“ erscheinen regelmäßig spannende Folgen zu aktuellen politischen Themen, so auch zur anstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026. Der Podcast ist abrufbar unter www.lpb-bw.de/podcast-lpb.

