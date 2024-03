Sibylle Thelen ist ab 1. März 2024 Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung

Sibylle Thelen leitet die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) ab 1. März 2024 in alleiniger Verantwortung. Vor vier Jahren, zum 1. Januar 2020, wurde sie Co-Direktorin in einer Doppelspitze gemeinsam mit dem langjährigen Chef Lothar Frick. Er stand der Einrichtung seit 2004 als Direktor vor und tritt nun in den Ruhestand ein. Die Weichen für diesen gleitenden Wechsel in der Direktion hatte das Kuratorium der LpB in seiner Sitzung vom 27. Juni 2023 gestellt, als es dem Vorschlag von Landtagspräsidentin Muhterem Aras MdL folgte und für diese personelle Neuerung sein Benehmen herstellte.



Sibylle Thelen kam 2011 als Abteilungsleiterin „Demokratisches Engagement“ zur LpB. Bis zu ihrem Wechsel in die Direktion leitete sie zugleich den Fachbereich Gedenkstättenarbeit. Zuvor arbeitete sie 22 Jahre bei der Stuttgarter Zeitung, zunächst als Redakteurin des Ressorts Innenpolitik, ab 2001 als Leitende Redakteurin der Wochenendbeilage „Die Brücke zur Welt“. 1988 war sie als Nachrichtenredakteurin beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart tätig. Sie studierte Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und absolvierte die Deutsche Journalistenschule (DJS).



Lothar Frick war fast zwanzig Jahre lang, von Oktober 2004 bis Februar 2024, Direktor der LpB. Er war zuvor als stellvertretender Leiter der Abteilung Grundsatz und Planung im Staatsministerium Baden-Württemberg tätig. Von 1991 bis 1995 leitete er das Büro des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Heiner Geißler. Im Herbst 2010 übernahm er dessen Büroleitung für einige Wochen erneut – während der Schlichtung zu „Stuttgart 21“ mit Dr. Heiner Geißler als Schlichter. Lothar Frick studierte Politische Wissenschaften, Soziologie und Volkswirtschaftslehre an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sowie Political Science an der University of Southern California in Los Angeles, USA.

(lifePR) (