Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078780

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Vordernbergstraße 6 70191 Stuttgart, Deutschland http://www.lpb-bw.de
Ansprechpartner:in +49 711 16409966
Logo der Firma Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg: Einsendeschluss am 1. Dezember 2026

(lifePR) (Stuttgart, )
Eine Teilnahme am 69. Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg ist weiterhin möglich. Noch bis 1. Dezember 2026 können Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren aller baden-württembergischen Schulen ihre Arbeiten einreichen. Alle Informationen zur Teilnahme bündelt das Aufgabenheft, das beim Fachbereich Schülerwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) vorliegt.

Im Rahmen des Wettbewerbs können sich Schülerinnen und Schüler mit interessanten und herausfordernden politischen und gesellschaftlichen Themen befassen. Diese reichen von Fragen, mit welchen Vorurteilen Jugendliche konfrontiert sind, wie junge Menschen mit Leistungsdruck umgehen und wie ein Zusammenleben künftig gestaltet sein soll. Darüber hinaus können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des baden-württembergischen Landesjubiläums im Jahr 2027 auch damit befassen, welche Vorteile das Leben auf dem Land oder in der Stadt mit sich bringt. Zudem lassen sich eigene Themenschwerpunkte setzen. Die Beiträge können anhand verschiedener Formate bearbeitet werden – wissenschaftlich etwa als Erörterung oder Facharbeit, journalistisch etwa als Podcast, Umfrage oder Film-Reportage oder kreativ als Song, Plakat, Comic oder Kurzgeschichte.

Beim Schülerwettbewerb gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Der erste Preis in den unterschiedlichen Formaten und Themenschwerpunkten wird mit einer Reise nach Brüssel und Brügge belohnt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) reisen nach Münster (Westfalen). Erstpreisträgerinnen und Erstpreisträger sowie mit dem Förderpreis Ausgezeichnete werden zudem in den Landtag eingeladen. Die zweiten und dritten Preise werden im Regelfall von Landtagsabgeordneten an den Schulen vor Ort überreicht.

Das Aufgabenheft enthält weiterführende Informationen zu Themen und Formaten, Teilnahmebedingungen und Preisen. Es steht auf der Internetseite des Schülerwettbewerbs zum Download bereit: https://www.schuelerwettbewerb-bw.de/downloads/. In der Druckfassung kann es als Einzelexemplar über swb@lpb.bwl.de bestellt werden.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.