Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg: Einsendeschluss am 1. Dezember 2026
Im Rahmen des Wettbewerbs können sich Schülerinnen und Schüler mit interessanten und herausfordernden politischen und gesellschaftlichen Themen befassen. Diese reichen von Fragen, mit welchen Vorurteilen Jugendliche konfrontiert sind, wie junge Menschen mit Leistungsdruck umgehen und wie ein Zusammenleben künftig gestaltet sein soll. Darüber hinaus können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des baden-württembergischen Landesjubiläums im Jahr 2027 auch damit befassen, welche Vorteile das Leben auf dem Land oder in der Stadt mit sich bringt. Zudem lassen sich eigene Themenschwerpunkte setzen. Die Beiträge können anhand verschiedener Formate bearbeitet werden – wissenschaftlich etwa als Erörterung oder Facharbeit, journalistisch etwa als Podcast, Umfrage oder Film-Reportage oder kreativ als Song, Plakat, Comic oder Kurzgeschichte.
Beim Schülerwettbewerb gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Der erste Preis in den unterschiedlichen Formaten und Themenschwerpunkten wird mit einer Reise nach Brüssel und Brügge belohnt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) reisen nach Münster (Westfalen). Erstpreisträgerinnen und Erstpreisträger sowie mit dem Förderpreis Ausgezeichnete werden zudem in den Landtag eingeladen. Die zweiten und dritten Preise werden im Regelfall von Landtagsabgeordneten an den Schulen vor Ort überreicht.
Das Aufgabenheft enthält weiterführende Informationen zu Themen und Formaten, Teilnahmebedingungen und Preisen. Es steht auf der Internetseite des Schülerwettbewerbs zum Download bereit: https://www.schuelerwettbewerb-bw.de/downloads/. In der Druckfassung kann es als Einzelexemplar über swb@lpb.bwl.de bestellt werden.