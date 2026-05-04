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Populismus in Europa: Akteure, Strategien und Narrative

Zeitschrift „Bürger & Staat“ der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg mit neuer Ausgabe

(lifePR) (Stuttgart, )
Mit „Populismus in Europa“ setzt sich die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Bürger & Staat“ auseinander. Bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB BW) ist die neue Veröffentlichung jetzt erhältlich. 

Das Heft umfasst sieben Aufsätze, die sich mit gegenwärtigen Trends des Populismus beschäftigen. Der Blick richtet sich auf den Wandel der Rechtsaußenparteien und den Aufstieg des Populismus in Europa. Eine Abhandlung beschäftigt sich mit der populistischen radikalen Rechten in ihren Verflechtungen auf europäischer Ebene. Analysiert werden dabei auch transatlantische Zusammenhänge. Weitere Aufsätze bewerten Programmatik und Strategien des Populismus in den Themenfeldern Migration, Klima und Gender.

Die LpB-Zeitschrift „Bürger & Staat“ bietet Bestandsaufnahmen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen. Sie erscheint dreimal jährlich und richtet sich an das Fachpublikum und gleichermaßen an die interessierte Öffentlichkeit. Kostenlose Einzelhefte und Gruppensätze können im Webshop der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB BW) bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop. Ab einem Gewicht von 500 Gramm werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.

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