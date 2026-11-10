Politische Bildung als Politikum: Auftrag. Ansprüche. Anfeindungen

In ihrem Regierungsprogramm zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vom 6. September 2026 kündigte die AfD an, die dortige Landeszentrale für politische Bildung in ihrer bisherigen Form abzuschaffen und durch ein „Landesinstitut für staatspolitische Bildung und kulturelle Identität“ zu ersetzen. Damit steht die Zukunft einer unabhängigen, überparteilichen und pluralistisch ausgerichteten Bildungsarbeit auf dem Spiel. Maik Reichel, seit 2013 Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, spricht am Dienstag, 17. November 2026, über die möglichen Folgen der Landtagswahl und die wachsenden Herausforderungen für die politische Bildung. Dabei geht es auch um die Frage, ob und wie sie sich gegen politische Einflussnahme, ideologische Vereinnahmung und Zerschlagung ihrer bisherigen Strukturen behaupten kann.



Zu dem Vortrag laden das Colloquium politicum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, das Carl-Schurz Haus. Deutsch-Amerikanisches Institut Freiburg e. V. und die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) gemeinsam ein.



Termin: Dienstag, 17. November 2026, 18 bis 19.30 Uhr



Ort: Alte Universität Freiburg, Max-Kade-Auditorium 1, EG, Bertoldstr. 17, 79098 Freiburg



Leitung: Prof. Dr. Michael Wehner, Leiter der Abteilung Regionale Arbeit und Leiter der Außenstelle Freiburg der LpB



Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos



Anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich



Zur Person: Maik Reichel



Maik Reichel, geb. 1971, studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und schloss als Magister Artium ab. Er war u. a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter am Museum im Schloss Lützen sowie an der Gustav-Adolf-Gedenkstätte in Lützen tätig. Seit 2013 ist er Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Maik Reichel trat 1990 der SPD bei und engagierte sich über viele Jahre auf kommunaler, Landes- und Bundesebene: von 2001 bis 2005 als ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Lützen, 2005 bis 2009 als direkt gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Zudem war und ist er kommunalpolitisch im Burgenlandkreis und in Weißenfels aktiv.

(lifePR) (