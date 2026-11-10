Politische Bildung als Politikum: Auftrag. Ansprüche. Anfeindungen
Maik Reichel, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, am 17. November 2026 zu Gast in Freiburg
Zu dem Vortrag laden das Colloquium politicum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, das Carl-Schurz Haus. Deutsch-Amerikanisches Institut Freiburg e. V. und die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) gemeinsam ein.
Termin: Dienstag, 17. November 2026, 18 bis 19.30 Uhr
Ort: Alte Universität Freiburg, Max-Kade-Auditorium 1, EG, Bertoldstr. 17, 79098 Freiburg
Leitung: Prof. Dr. Michael Wehner, Leiter der Abteilung Regionale Arbeit und Leiter der Außenstelle Freiburg der LpB
Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos
Anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Zur Person: Maik Reichel
Maik Reichel, geb. 1971, studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und schloss als Magister Artium ab. Er war u. a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter am Museum im Schloss Lützen sowie an der Gustav-Adolf-Gedenkstätte in Lützen tätig. Seit 2013 ist er Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Maik Reichel trat 1990 der SPD bei und engagierte sich über viele Jahre auf kommunaler, Landes- und Bundesebene: von 2001 bis 2005 als ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Lützen, 2005 bis 2009 als direkt gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Zudem war und ist er kommunalpolitisch im Burgenlandkreis und in Weißenfels aktiv.