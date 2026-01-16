Kontakt
Neues Online-Dossier zu Entstehung, Bedeutung und Aktualität des Beutelsbacher Konsenses

Informationsangebot im 50. Jubiläumsjahr

Mit einem informativen Online-Dossier startet die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) in das Jubiläumsjahr des Beutelsbacher Konsenses. Vor fünfzig Jahren, am 19./20. November 1976, wurden auf Einladung der LpB bei einer Tagung in Weinstadt-Beutelsbach die bis heute geltenden Grundlagen politischer Bildung in Deutschland gelegt. Mit seinen drei Leitsätzen – Verzicht auf Überwältigung, Herstellung von Kontroversität, Befähigung zur demokratischen Teilhabe – setzt er bis heute den Standard für den historisch-politischen Unterricht an allen Schulen und weiteren Angeboten der politischen Bildung.

Das Dossier schildert die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Beutelsbacher Konsenses. Es greift aktuelle Debatten auf und geht der Fragte nach: Wie politisch dürfen Lehrkräfte sein? Was bedeutet Neutralität im Klassenzimmer wirklich? Zudem führt das Dossier an den Ursprungsort des Beutelsbacher Konsenses, nach Weinstadt-Beutelsbach. Zum Auftakt des 50. Jubiläumsjahrs stand dort der Neujahrsempfang im Zeichen des Beutelsbacher Konsenses. Vorgestellt wird zudem die Geschichte, insbesondere die Bildungsgeschichte, des schwäbischen Remstalorts.

Das Online-Dossier zum Beutelsbacher Konsens steht unter https://www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens zur Verfügung.

