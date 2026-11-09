Medienlabor Bibliothek: Bibliotheken entwickeln neue Impulse für politische Medienbildung

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Wie können Bibliotheken erwachsene Menschen erreichen, die bislang wenig Berührung mit politischer oder medialer Bildung haben? Und wie lassen sich passende Angebote mit den vorhandenen Ressourcen umsetzen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Pilotprojekts „Medienlabor Bibliothek“. Bei der Abschlussveranstaltung in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart präsentierten zehn Bibliotheken aus ganz Baden-Württemberg ihre entwickelten Formate und teilten ihre Erfahrungen aus der Praxis.„Bibliotheken sind längst mehr als Orte der Ausleihe. Als offene Räume für Information, Begegnung und Austausch können sie einen wichtigen Beitrag zu Medienkompetenz, Demokratiebildung und gesellschaftlicher Teilhabe leisten“, sagt. Das „Medienlabor Bibliothek“, das im Auftrag der Landesinitiative MedienFokus BW zusammen mit dem Landesverband Baden-Württemberg im Deutschen Bibliotheksverband, der Landeszentrale für politische Bildung und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg realisiert wurde, setzt genau hier an und fragt ganz praktisch: Was funktioniert im Bibliotheksalltag – und wie lässt es sich mit den vorhandenen Möglichkeiten umsetzen?“„Bibliotheken genießen als öffentliche Orte großes Vertrauen und sind für viele Menschen eine wichtige Anlaufstelle für Information und Orientierung. Das macht sie auch für die politische Medienbildung besonders wertvoll“, so. „Das Medienlabor zeigt, dass es dabei nicht immer um große neue Projekte gehen muss. Entscheidend sind passende Formate, gute Kooperationen und die Sicherheit, politische und mediale Themen professionell aufzugreifen“, ergänztIm Rahmen des Pilotprojekts haben die Teilnehmenden zunächst grundlegende Fragen der politischen Medien- und Demokratiebildung in öffentlichen Bibliotheken bearbeitet. Anschließend entwickelten sie eigene Ideen für Veranstaltungen und Formate weiter. Dabei ging es unter anderem darum, welche Themen zum Profil der jeweiligen Bibliothek passen, wie Zielgruppen in der Erwachsenenbildung erreicht werden können und welche Kooperationspartner Unterstützung bieten können. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem professionellen Umgang mit kontroversen Themen. Als fachlicher Referenzrahmen diente dabei unter anderem der Beutelsbacher Konsens – die Leitplanke der politischen Bildung.Unter dem Titel „Bibliotheken erzählen. Perspektiven des Projekts Medienlabor Bibliothek“ standen bei der Abschlussveranstaltung die entwickelten Formate und die Erfahrungen im Mittelpunkt. Nach einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Katrin Schlör, Hochschule der Medien Stuttgart führte Max Seidel, freier Medienpädagoge und unter anderem für die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg tätig, in das Projekt ein. Die Bibliotheken zeigten die entwickelten Praxisformate und wie politische Medienbildung für Erwachsene niedrigschwellig gestaltet und in bestehende Bibliotheksangebote integriert werden kann. Das anschließende von SWR-Moderator Utku Pazarkaya geführte Podiumsgespräch mit Prof. Dr. Katrin Schlör, Ingo-Felix Meier, Geschäftsführer des dbv-Landesverbands Baden-Württemberg, und Susanne Luckardt von der Stadtbibliothek Reutlingen richtete den Blick auf die Zukunft der Medienbildung im Bibliothekswesen.„Das Medienlabor versteht sich ausdrücklich als Impuls- und Vernetzungsraum. Es geht nicht darum, Bibliotheken zusätzliche Aufgaben aufzuerlegen, sondern gemeinsam auszuloten, was mit den vorhandenen Möglichkeiten machbar ist“, erläuterte, die mit dem Hausherrn Dr. Rupert Schaab die Abschlussveranstaltung eröffnete. Ziel sei es, Bibliothekarinnen und Bibliothekaren mehr fachliche Orientierung und Sicherheit zu geben und zugleich den Austausch über erfolgreiche Ansätze zu fördern.Das „Medienlabor Bibliothek“ wurde von der MFG Baden-Württemberg, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) und dem dbv-Landesverband Baden-Württemberg im Auftrag der Initiative MedienFokus BW entwickelt. Es richtet sich insbesondere an Bibliotheken, die Erwachsene ab 30 Jahren erreichen möchten, die bislang wenig Berührung mit politischer oder medialer Bildung hatten.Die Landesregierung setzt sich mit der Initiative MedienFokus BW unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Cem Özdemir dafür ein, die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren im Land zu stärken. Mit der Initiative werden zahlreiche Projekte, Aktivitäten und Akteure im Land gebündelt, vernetzt und durch feste Unterstützungsangebote ergänzt. So wird eine breite öffentliche Aufmerksamkeit für die Themen Medienbildung und -erziehung geschaffen. Partner der Initiative sind die Aktion Jugendschutz (ajs), die Landesanstalt für Kommunikation (LFK), das Landesmedienzentrum (LMZ), die Landezentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB), der Südwestrundfunk (SWR) und der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV). Die Geschäftsstelle ist bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) angesiedelt.Der dbv Baden-Württemberg vertritt über 270 Bibliotheken im Bundesland und setzt sich seit über 60 Jahren für die Stärkung des regionalen Bibliotheks- und Informationswesens ein.Die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg ist eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg und des Südwestrundfunks. Aufgabe der MFG ist die Förderung der Filmkultur und -wirtschaft und der Kultur- und Kreativwirtschaft. Mit bedarfsorientierten Programmen und Projekten unterstützt die MFG Baden-Württemberg in ihrem Geschäftsbereich „MFG Kreativ“ Kultur- und Kreativschaffende im Südwesten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Vernetzungs- und Vermittlungsaktivitäten sowie im Kompetenzfeld Digitale Kultur und Medienkompetenz.