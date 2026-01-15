Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg
Sonderausgabe der Zeitschrift „Politik & Unterricht“
Texte, Abbildungen und Grafiken sowie konkrete Arbeitsanregungen behandeln verschiedene Aspekte rund um die Landtagswahl: Wofür sind die verschiedenen politischen Ebenen zuständig? Wer sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten und wer die Bewerberinnen und Bewerber im Wahlkreis vor Ort? Wer darf wählen? Wie werben die Parteien um die Stimmen der Wahlberechtigten und welche Rolle spielen die Sozialen Medien im Wahlkampf?
Die Publikation regt zur Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Wahlen in der repräsentativen Demokratie an. Thematisiert werden zudem das neue Wahlrecht, das erstmals bei baden-württembergischen Landtagswahlen die Vergabe von Erststimme und Zweitstimme vorsieht, und die Sitzverteilung im Parlament.
Das 20-seitige Heft kann sowohl im schulischen Unterricht als auch im außerschulischen Bereich eingesetzt werden. Es bietet zahlreiche Möglichkeiten, um mit Jugendlichen Landespolitik und die anstehende Landtagswahl zu thematisieren. Erstmals sind dabei auch 16- und 17-Jährige wahlberechtigt.
Die Sonderausgabe kann im Internet unter www.politikundunterricht.de kostenlos heruntergeladen werden. Die Druckfassung ist ebenfalls kostenlos und kann, auch im Klassensatz, im Webshop der LpB bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop. Ab einem Sendungsgewicht von 500 Gramm werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.