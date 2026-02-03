„Landtagswahl 2026. Jünger, diverser, demokratischer?“

Erstmals können bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg auch 16- und 17-Jährige wählen. In den Parlamenten sind junge Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte unterrepräsentiert. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass das Bewusstsein für diese Situation wächst und es mehr Unterstützung dafür gibt, sie zu ändern. Zudem engagieren sich inzwischen mehr Menschen mit unterschiedlichen Biografien und streben politische Mitsprache an.
Der „Light-Faden“ stellt einige dieser Menschen vor und macht Entwicklungen sichtbar. Dazu hat die LpB im Oktober/November 2025 Interviews mit jungen Kandidierenden unter 35 Jahren geführt, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Ihre Antworten und Kurzporträts finden sich gebündelt in dieser Themenausgabe zur Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg.
„Beteiligungs-Dings. Light-Faden“ informiert über wichtige Themen der Jugendbeteiligung und bereitet sie leicht verständlich auf. Der digitale Infobrief erscheint in losen Abständen. Die Ausgaben sind online über den LpB-Fachbereich „Jugend und Politik“ unter www.lpb-bw.de/beteiligungs-dings-light-faden abrufbar. Einzelausgaben können auch per E-Mail zugestellt werden. Wenn Sie in den Verteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: angelika.barth@lpb.bwl.de.
Im Überblick: Online-Infobrief „Beteiligungs-Dings. Light-Faden“
- „Kinder und Jugendliche entscheiden mit. Wie ist die Rechtslage?“ (Ausgabe 1)
- „Jugend und Gemeinderat. Wir müssen reden!“ (Ausgabe 2)
- „Absenkung des passiven Wahlalters. Chancen, Hürden, Zielkonflikte“ (Ausgabe 3.1)
- „Absenkung des passiven Wahlalters. Obacht! Die Jungen kommen“ (Ausgabe 3.2)
- „Wahlrecht für alle? Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ (Ausgabe 3.3)
- „Kommunalwahl 2024 in Baden-Württemberg – Wie erfolgreich waren junge Kandidierende?" (Ausgabe 3.4)