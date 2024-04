„Kommunal-O-Mat“ zur Kommunalwahl in Freiburg ab Samstag freigeschaltet

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) bietet zur Gemeinderatswahl in Freiburg am 9. Juni 2024 einen „Kommunal-O-Mat“ an. Am Samstag, den 27. April wird das digitale Informationsangebot freigeschaltet.Die Online-Anwendung im Internet eröffnet die Möglichkeit, die eigenen politischen Positionen mit denen der Wahlvorschläge und Listen zu vergleichen. 25 Thesen aus unterschiedlichen kommunalpolitisch relevanten Themenbereichen stehen zur Auswahl. Soll das Musikboxenverbot bestehen bleiben? Braucht Freiburg eine neue Eishalle? Oder: Soll der Dietenbachwald erhalten bleiben?Diese und weitere Thesen zur Freiburger Kommunalpolitik laden zur Auseinandersetzung mit den Standpunkten der Listen ein. Als Ergebnis wird den Nutzerinnen und Nutzern die prozentuale Übereinstimmung mit den Antworten der Wahlvorschläge angezeigt. Zudem können zu jeder These Erläuterungen der Listen abgerufen werden. Alle zwanzig vom Gemeindewahlausschuss zur Wahl zugelassenen Wahlvorschläge haben die Möglichkeit erhalten, sich am „Kommunal-O-Mat“ zu beteiligen und ihre Antworten zu den Thesen einzureichen. Davon haben neunzehn Gebrauch gemacht. Ihre Antworten und Erläuterungen bilden das breite Spektrum der unterschiedlichen Positionen der Kandidierenden ab und geben nicht die Meinung der Landeszentrale für politische Bildung wider.Der „Kommunal-O-Mat“ zur Kommunalwahl in Freiburg ist ein Projekt der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) in Zusammenarbeit mit der Badischen Zeitung (BZ) und dem Südwestrundfunk (SWR). Er steht online unter www.kommunal-o-mat.de zur Verfügung.Links zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024:Direkt zum „Kommunal-O-Mat“ zur Gemeinderatswahl in Freiburg:Zur LpB-Seite zu den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg: