Klimaflucht durch Klimawandel - Wenn das Klima keinen Platz mehr lässt
„Mach´s klar! Politik – einfach erklärt“: Neue Ausgabe der vierseitigen Handreichung für den Unterricht
„Wer flüchtet und warum?“ Grundlagen zu dieser Frage vermittelt ein Text zum Ausfüllen und eine Grafik über den CO2-Ausstoß im weltweiten Ländervergleich. Die Veröffentlichung befasst sich mit Krisen infolge der langfristigen Erwärmung der Erde und erläutert Ursachen von Klimaflucht. Dabei werden auch Auswirkungen auf Europa behandelt. „Wie kannst du das Klima schützen?“ Ein Abschnitt stellt anhand von Zuordnungsaufgaben mögliche eigene klimafreundliche Maßnahmen vor und geht auch auf klimaschädliche Gegenteile dazu ein.
Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ erläutert politische Themen in vereinfachter Form. Sie unterstützt den am aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. Jede Ausgabe ist für eine Schulstunde konzipiert und umfasst vier Seiten im DIN A 4-Format, die auch als Kopier- oder Folienvorlagen verwendbar sind. Die Handreichung ist mit Schaubildern, Tabellen und Lückentexten ansprechend aufbereitet und enthält Arbeitsaufgaben. Unter www.machsklar-lpb.de stehen online Zusatzmaterialien zur Verfügung: Arbeitsblätter mit Lösungen, Links zu Videos und Learning Apps. Die Inhalte der Handreichung lassen sich damit aufgreifen und interaktiv vertiefen. Die Materialien eignen sich für den Gemeinschaftskundeunterricht in der Sekundarstufe I, können je nach Thema aber auch in anderen Fächern eingesetzt werden.
„Mach´s klar! Politik – einfach erklärt“ richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer aller weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. Gleichermaßen sind Lehrkräfte in außerschulischen Jugend- und Bildungseinrichtungen angesprochen.
Die Unterrichtshandreichung ist kostenlos und kann als Druckversion, auch als Klassensatz, im LpB-Webshop www.lpb-bw.de/shop bestellt werden. Dort steht die Ausgabe zudem im PDF-Format zum Herunterladen bereit.