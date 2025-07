Die virtuelle Ausstellung „Dingliche Erinnerung. Objekte aus Gedenkstätten der LAGG“ zeigt 56 Exponate aus ganz Baden-Württemberg

2025 feiert die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg (LAGG) ihr 30-jähriges Bestehen. 1995 hatten sich rund 20 Erinnerungsorte zur Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten (LAG) in Vaihingen an der Enz und Freudental zusammengeschlossen. Heute hat die LAGG über 80 Mitglieder.Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) hat dies zum Anlass genommen, gemeinsam mit der LAGG und den Mitgliedsgedenkstätten und -initiativen eine virtuelle Ausstellung zu erstellen, die seit Juli auf dem Gedenkstättenportal bereitsteht und online begehbar ist.Die Ausstellung zeigt ganz unterschiedliche Objekte, die alle eine spezifische Bedeutung für den jeweiligen Ort und dessen Erinnerungsarbeit haben. Sie geben zugleich einen Einblick in die Vielfalt der Gedenkstättenlandschaft von Baden-Württemberg. Insgesamt werden 56 Exponate und ihre Geschichten vorgestellt. Neben historischen Dokumenten, Fotografien und Zeichnungen umfasst dies z. B. auch Judaica, Gebrauchsgegenstände und viele weitere Zeugnisse der NS-Zeit und der DDR-Geschichte.Impressionen des Festakts „30 Jahre LAGG“, der am 5. Juli 2025 im Erinnerungsort Hotel Silber in Stuttgart gemeinsam mit der LpB und unter der Schirmherrschaft der Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg Muhterem Aras MdL begangen wurde, runden die Ausstellung ab.Die Ausstellung steht online zur Verfügung unter https://www.gedenkstaetten-bw.de/angebote-wanderaustellungen/virtuelle-ausstellung-der-lagg