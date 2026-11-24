Deutschland im Wandel – wie verändert sich unsere Gesellschaft?
Handreichung für den Unterricht: „Mach´s klar! Politik — einfach erklärt“ mit neuer Ausgabe
Ein Zeitstrahl der Generationen führt in das Thema ein. Als grobes Modell verdeutlicht er unterschiedliche Prägungen von Altersgruppen, auch wenn sich diese nicht genau voneinander abgrenzen lassen. Wie hat sich das Leben in Deutschland verändert? Vier Grafiken – zu den Bundestagswahlergebnissen ab 1949, zur gestiegenen Lebenserwartung, zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Altersgruppen und zur Entwicklung von Haushaltsgrößen seit 1990 – setzen sich mit bedeutsamen Faktoren von Veränderung auseinander. Ein ganzseitiger Lückentext regt schließlich dazu an, unterschiedliche Aspekte des demografischen Wandels zu diskutieren, so etwa die Auswirkungen einer alternden Gesellschaft auf das Renten- und Gesundheitssystem und damit insbesondere auf junge Bevölkerungsgruppen.
Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ erläutert politische Themen in vereinfachter Form. Sie unterstützt den am aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. Jede Ausgabe ist für eine Schulstunde konzipiert und umfasst vier Seiten im DIN A 4-Format, die auch als Kopier- oder Folienvorlagen verwendbar sind. Die Handreichung ist mit Schaubildern, Tabellen und Lückentexten ansprechend aufbereitet und enthält Arbeitsaufgaben. Unter www.machsklar-lpb.de stehen online Zusatzmaterialien zur Verfügung: Arbeitsblätter mit Lösungen, Links zu Videos und Learning Apps. Die Inhalte der Handreichung lassen sich damit aufgreifen und interaktiv vertiefen. Die Materialien eignen sich für den Gemeinschaftskundeunterricht in der Sekundarstufe I, können je nach Thema aber auch in anderen Fächern eingesetzt werden.
„Mach´s klar! Politik – einfach erklärt“ richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer aller weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. Gleichermaßen sind Lehrkräfte in außerschulischen Jugend- und Bildungseinrichtungen angesprochen.
Die Unterrichtshandreichung ist kostenlos und kann als Druckversion, auch als Klassensatz, im LpB-Webshop www.lpb-bw.de/shop bestellt werden. Dort steht die Ausgabe zudem im PDF-Format zum Herunterladen bereit.