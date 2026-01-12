Kontakt
„Deutschland & Europa“ – Zeitschrift für Gemeinschaftskunde, Geschichte und Wirtschaft mit neuer Ausgabe

Künstliche Intelligenz im Gemeinschaftskunde- und Wirtschaftsunterricht

Die neue Ausgabe von „Deutschland & Europa“ versammelt sechs wissenschaftliche Beiträge, die zentrale gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Dimensionen der KI-Entwicklung beleuchten. Bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) ist die Publikation ab sofort erhältlich.

Das Heft erscheint in einer Phase tiefgreifender technologischer Umbrüche: Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Hoffnungsträger für Produktivität, Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt, zugleich aber auch als Quelle neuer Machtkonzentrationen, sozialer Ungleichheiten und demokratischer Risiken. Während KI-Systeme in Medizin, Bildung oder Wirtschaft enorme Potenziale eröffnen, verschärfen sich Debatten über Regulierung, Transparenz und politische Kontrolle – nicht zuletzt auch wegen wachsender geopolitischer Spannungen.

Die Ausgabe analysiert Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz für die Demokratie, für Arbeitswelt und soziale Gerechtigkeit und diskutiert die Rolle großer Technologie-Konzerne. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der europäischen Perspektive: Zwischen globalem Wettbewerb, digitaler Abhängigkeit und dem Anspruch auf demokratische Gestaltung wird die Frage nach einer eigenständigen, wertebasierten KI-Politik der EU thematisiert. Beiträge zur Rolle von KI in politischen Kampagnen sowie zur Bedeutung von Bildung als Schlüssel für einen reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien ergänzen das Heft.

„Deutschland & Europa“ bietet neben wissenschaftlichen Analysen eine Vielzahl didaktisch aufbereiteter Materialien für einen kontrovers gestalteten Unterricht. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Künstliche Intelligenz im Unterricht nicht nur als Werkzeug, sondern als Anlass zur Förderung kritischen Denkens eingesetzt werden kann. Ergänzend steht ein Moodle-Raum für Lehrkräfte zur Verfügung, der Tafelbilder, Materialien zur Differenzierung, Beispielklausuren u. a. bereithält.

Das 76-seitige Heft ist im Internet unter https://www.deutschlandundeuropa.de/ kostenlos verfügbar. Die Druckfassung ist ebenfalls kostenlos und kann (auch im Klassensatz) im Webshop der LpB bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop. Ab einem Sendungsgewicht von 500 Gramm werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.

