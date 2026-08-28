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Das „Haus auf der Alb“ in Bad Urach lädt ein zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 13. September 2026

(lifePR) (Stuttgart, )
Zum Tag des offenen Denkmals® am Sonntag, 13. September 2026 öffnet das „Haus auf der Alb“ in Bad Urach seine Türen für die interessierte Öffentlichkeit. Das Tagungszentrum der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) gibt vielfältige Einblicke in die Geschichte des 1930 eingeweihten und heute denkmalgeschützten Gebäudes. Als größtes im Stil des „Neuen Bauens“ errichteten Gebäudeensemble im deutschen Südwesten ist das „Haus auf der Alb“ ein einzigartiger Resonanzraum für politische Bildung. Seit 1992 nutzt die LpB das „Haus auf der Alb“ als Forum für Austausch, Begegnung und Vernetzung.

Am Tag des offenen Denkmals® steht das Haus von 13 bis 17 Uhr offen. Die Räumlichkeiten und das Anwesen können besichtigt werden: Gästezimmer, Seminarräume, der soeben sanierte Speisesaal, das Gartengeschoss, der „Treppenturm“ und der weitläufige Park. Zu sehen sind auch Exponate des Stuttgarter Architekten Adolf Gustav Schneck, der nicht nur das „Haus auf der Alb“ entworfen hat, sondern auch mit seinen Gestaltungsideen die Möbelentwicklung wegweisend beeinflusst hat.

Der Tag des offenen Denkmals® steht 2026 unter dem Motto „NetzWERKE: Demokratie & Infrastruktur – Historische Bauten, die uns bewegen und verbinden“.

Passend zu diesem Motto bietet die Landeszentrale für politische Bildung im „Haus auf der Alb“ folgende Angebote kostenlos an:
  • 13.15 Uhr und 16 Uhr: Hausführung zum Thema „NetzWERKE“, Nina Deiß, Leitung Tagungszentrum „Haus auf der Alb“
  • 14 Uhr: Vortrag / Führung zur Architektur des Hauses, Stefanie Mayer, Architektin
  • 15 Uhr: Führung zu Kunstwerken im Haus, Jutta Fischer M.A., Kunsthistorikerin
Die Landeszentrale für politische Bildung stellt ihre Arbeit an einem Informationsstand vor. Ein unterhaltsames „Pub Quiz“ der LpB-Außenstelle Tübingen lädt um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr zum Mitmachen ein.

Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke werden von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr angeboten.  

Parkplätze sind am Haus in begrenzter Anzahl vorhanden, der Fußweg zum „Haus auf der Alb“ (nicht barrierefrei) ist ausgeschildert.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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