Das „Haus auf der Alb“ in Bad Urach lädt ein zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 13. September 2026

Am Tag des offenen Denkmals® steht das Haus von 13 bis 17 Uhr offen. Die Räumlichkeiten und das Anwesen können besichtigt werden: Gästezimmer, Seminarräume, der soeben sanierte Speisesaal, das Gartengeschoss, der „Treppenturm“ und der weitläufige Park. Zu sehen sind auch Exponate des Stuttgarter Architekten Adolf Gustav Schneck, der nicht nur das „Haus auf der Alb“ entworfen hat, sondern auch mit seinen Gestaltungsideen die Möbelentwicklung wegweisend beeinflusst hat.
Der Tag des offenen Denkmals® steht 2026 unter dem Motto „NetzWERKE: Demokratie & Infrastruktur – Historische Bauten, die uns bewegen und verbinden“.
Passend zu diesem Motto bietet die Landeszentrale für politische Bildung im „Haus auf der Alb“ folgende Angebote kostenlos an:
- 13.15 Uhr und 16 Uhr: Hausführung zum Thema „NetzWERKE“, Nina Deiß, Leitung Tagungszentrum „Haus auf der Alb“
- 14 Uhr: Vortrag / Führung zur Architektur des Hauses, Stefanie Mayer, Architektin
- 15 Uhr: Führung zu Kunstwerken im Haus, Jutta Fischer M.A., Kunsthistorikerin
Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke werden von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr angeboten.
Parkplätze sind am Haus in begrenzter Anzahl vorhanden, der Fußweg zum „Haus auf der Alb“ (nicht barrierefrei) ist ausgeschildert.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.