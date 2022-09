Das „Haus auf der Alb“ in Bad Urach lädt zum Tag der offenen Tür am 11. September 2022 ein

Hausführungen zur wechselvollen Geschichte, zur Architektur des Kulturdenkmals und zu einzelnen Kunstwerken im Haus.

Ein Seminar-Dokumentationsfilm, der Einblicke in die politische Bildungsarbeit vor Ort gibt: zum aktuellen Thema Zukunft der Arktis.

Foto-Ausstellung „on democray“ – Schauplätze der Demokratie: Hintergrundinformationen und Gesprächsangebot mit den Fotografen Andreas Langen und Kai Loges, die arge lola.

Angebote für Familien unter dem Motto „Was bedeutet Frieden für dich?“

„Digitale Schnitzeljagd“ in und um das Haus zu den Aspekten Umwelt, Nachhaltigkeit, Geschichte und Architektur.

Mitmach-Stationen für die ganze Familie zum Thema Kinderrechte.

Mit einem abwechslungsreichen Programm lädt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 11. September 2022 in das „Haus auf der Alb“ ein. Seit nunmehr 30 Jahren kann sie das größte zusammenhängende Gebäude im Stil des “Neuen Bauens” im Südwesten als Tagungszentrum nutzen. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren ist das denkmalgeschützte Haus wieder zugänglich und bietet mit seinen großzügigen Räumlichkeiten und moderner Technik einen gelungenen Rahmen für Veranstaltungen und Tagungen.Für alle Interessierten öffnet das Haus am 11. September 2022 seine Türen. Im Rahmen des „Tag des offenen Denkmals“® können nachmittags von 13 bis 17 Uhr verschiedene Angebote genutzt werden:Zum Verweilen laden die großzügige Terrasse und der angrenzende Park ein, von 14 bis 16.30 Uhr wird zudem Kaffee und Kuchen angeboten. Parkplätze stehen am Haus in begrenzter Anzahl zur Verfügung, die Fußwege zum „Haus auf der Alb“ (nicht barrierefrei) sind vom Busbahnhof bzw. Bahnhof Bad Urach an ausgeschildert.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Programm. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.