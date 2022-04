BaWü 1952-2022: Menschen. Geschichten. Ereignisse. Baden-Württemberg in Bildern

Zum 70. Jahrestag der Gründung des Landes Baden-Württemberg am 25. April 1952 legt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) einen 244 Seiten starken Fotoband vor. Anhand von 350 Fotos aus allen Stadt- und Landkreisen erzählt das kunstvoll gestaltete Buch eine politische Alltagsgeschichte der Menschen im Südwesten seit Anfang der 1950er Jahre.Der Band lädt auf niederschwellige, teils ernste, teils aber auch augenzwinkernd humorvolle Art und Weise ein, sich mit der Geschichte des Landes zu beschäftigen. Leitfragen sind unter anderem: Wie haben sich Leben, Arbeitswelt, Freizeitgestaltung, Konsum und Kommunikation der Menschen im Lauf der Jahrzehnte verändert? Wie haben grundlegende Prozesse der Modernisierung, Liberalisierung und Globalisierung unsere Gesellschaft verändert? Wie hat sich die Zuwanderung ausgewirkt? Wie hat sich das Verhältnis der Geschlechter gewandelt? Und nicht zuletzt: Welchen Einfluss haben die vielfältigen Protestbewegungen auf den Prozess der Demokratisierung im Südwesten gehabt?Der Band wurde verfasst von Prof. Dr. Philipp Gassert (Universität Mannheim), Prof. Dr. Sabine Holtz (Universität Stuttgart und Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg), Dr. Verena Schweizer (Landesarchiv Baden-Württemberg) sowie Dr. Maike Hausen und Prof. Dr. Reinhold Weber (beide LpB Baden-Württemberg). Rund 70 Kooperationspartner und Bildgeber haben mitgewirkt, darunter das Landesarchiv Baden-Württemberg, das Haus der Geschichte Baden-Württemberg, das Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg sowie zahlreiche Stadtarchive. Er ist damit auch ein Angebot all dieser kulturellen Einrichtungen zum Geburtstag des Landes und belegt deren Bedeutung für das kollektive Gedächtnis Baden-Württembergs.Als Besonderheit ist dieser Fotoband multimedial angelegt. Er verbindet stehende Bilder mit bewegten: Über QR-Codes gelangt man zu rund 75 online verfügbaren historischen Filmschätzen aus dem Archiv des Südwestdeutschen Rundfunks (SWR) und des Hauses des Dokumentarfilms in Stuttgart.Das Buch wird zudem von einem Online-Projekt begleitet. Über das Projekt „Landeskunde entdecken online“ (LEO-BW) werden unter www.leo-bw.de/themen/landesgeschichte/19.-und-20.-jahrhundert/bawu-1952-2022 einzelne Fotos aus dem Buch sowie weiteres Bildmaterial online präsentiert. Auch die historischen Filme sind auf diesem Portal zu sehen.Das gesamte multimediale Projekt lädt darüber hinaus zur aktiven Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern des Landes ein. Wer besondere historische Fotoaufnahmen hat, kann diese über landesgeburtstag@lpb.bwl.de oder die sozialen Medien (z. B. #bawü70) an die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg schicken und somit zum steten Anwachsen des Online-Projektes auf LEO-BW beitragen.Der Fotoband kann im Webshop der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) zum Preis von 18 EUR zzgl. Versand ( www.lpb-bw.de/shop ) bestellt werden. Ein kostenloses Rezensionsexemplar kann angefordert werden bei: marketing@lpb.bwl.de