„Anders machen – Dein Lerntagebuch gegen Diskriminierung“

Neue Publikation für junge Menschen am Übergang zwischen Schule und Beruf

Das neue Buch „Anders machen“ richtet sich an junge Menschen, die sich am Übergang von der Schule in das Berufsleben befinden. Es ist ein Buch, dass nicht nur gelesen, sondern aktiv bearbeitet und auch im Unterricht eingesetzt werden kann. Herausgegeben wird das 128-seitige Lerntagebuch von der Baden-Württemberg Stiftung und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) im Rahmen des Projektes zur werteorientierten Demokratiebildung „Läuft bei Dir! Werte. Wissen. Weiterkommen“.

„Anders machen“ beschäftigt sich mit dem Thema Diskriminierung. Die kurzweiligen Kapitel orientieren sich an zentralen Lebensbereichen Jugendlicher wie etwa Ausbildung, Beruf oder Freizeit. Ausgehend von persönlichen Werten und der eigenen Identität, werden verschiedene Diskriminierungsformen, deren Auswirkungen auf Betroffene sowie Möglichkeiten des Umgangs damit beleuchtet.

Das Lerntagebuch zeichnet sich insbesondere durch die interaktive und kreative Gestaltung aus: Das Buch darf und soll bearbeitet und mit eigenen Anmerkungen und Illustrationen versehen werden. Ergänzt wird es durch auditive Elemente, die über QR-Codes abrufbar sind. Die kurzen Texte, Grafiken und Aufgaben sind so konzipiert, dass sie ohne Vorkenntnisse im Unterricht und in der außerschulischen pädagogischen Arbeit eingesetzt werden können.

Die Veröffentlichung „Anders machen – Dein Lerntagebuch gegen Diskriminierung“ kann kostenlosim LpB-Shop unterwww.lpb-bw.de/shop bestellt werden. Eine barrierefreie Version der Publikation steht dort und auf der Homepage des Projekts unter https://www.läuft-bei-dir.de als Download zur Verfügung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
