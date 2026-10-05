Jungmeister- und Junggesellenehrung des Berliner Dachdeckerhandwerks 2026

Freitag, der 25. September 2026, war wieder ein Festtag für das Berliner Dachdeckerhandwerk. In würdigem Ambiente wurden die neue Jungmeisterin und neun Jungmeister gefeiert. Darüber hinaus wurden 70 Junggesellinnen und Junggesellen des Abschlussjahres 2026 freigesprochen von der Lehre. Der Berliner Loewesaal, inzwischen schon fast die traditionelle Location, lieferte den gemeinsamen Rahmen für den Start in einen neuen Lebensabschnitt.



Sebastian Bobinski, Geschäftsführer der Dachdecker-Landesinnung, freute sich über die rund 220 Gäste im festlich geschmückten Loewesaal im Berliner Wedding und begrüßte den Vorstand der Landesinnung und Antonia Ambrasas, die stv. Direktorin der Knobelsdorffschule OSZ Bautechnik I.



In seinem Grußwort beglückwünschte Landesinnungsmeister Stephan Ziemann alle Absolventen dafür, dass sie wichtige - und richtige - Schritte auf dem Lebensweg erfolgreich gegangen sind. Ziemann freute sich mit ihnen über das tolle Gefühl, eine Prüfung bestanden zu haben. Er danke den vielen Ehrenamtlichen, die sich mit den aufwändigen Prüfungen befasst hatten und betonte, dass ohne Prüfungsausschüsse auch keine neuen Fachkräfte geformt werden könnten. Der Landesinnungsmeister dankte auch all denen, die diese jungen Menschen auf ihrem Weg begleitet haben: die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben, die Ausbildungsmeister am Bildungszentrum der Innung, den Lehrerinnen und Lehrern der Berufsschule, aber auch den Familien und Freunden, die alle Absolventen bis zur Prüfung unterstützt, motiviert und mit ihnen mitgezittert haben.



Der INTER Versicherung, insbesondere deren Berater Ludwig Arbeiter, dankte Ziemann für die stetige Unterstützung der Freisprechung durch wertvolle Sachpreise, mit denen die ausgezeichneten Leistungen in der Prüfung belohnt wurden.



Ziemann malte allen im Dachdeckerhandwerk Tätigen eine positive Zukunft. Und das selbst bei den derzeit schwierigeren Umständen. Der Berliner Markt sei stabil und habe ein enormes Potenzial. Er motivierte alle Absolventinnen und Absolventen, die Begeisterung für das Lernen nicht aufzugeben und sich auch stets für das Handwerk ehrenamtlich zu engagieren - natürlich gerne in der Dachdecker-Landesinnung.



Bei den praktischen Leistungen der Meisterschüler ragte Yannik Müller besonders heraus. Er durfte sich über einen, von der Innung gesponserten Einkaufsgutschein in Höhe von 200 € sowie einen Präsentkorb der INTER Versicherung freuen.



Die Meisterbriefe überreichten die Vorstandsmitglieder Stephan Ziemann und Patrick Heinrich unter großem Jubel an die neue Dachdeckermeisterin und die neun Dachdeckermeister. Zur Übergabe erschienen: Christopher Buch, René Groschupp, David Lichtwer, Angelina Mari Manz, Jannik Müller, Paul Schindler und Victor Waimert. Leider nicht anwesend, aber bestanden haben: Leonhard Engelmeyer, Joseph Mouton-Macias und Philipp Rusch.



Danach bot Mike von der FanatiX Crew, der das Dachdeckerhandwerk tanzend darstellte, eine kleine Auflockerung im Programm.



Dann waren die Junggesellinnen und Junggesellen an der Reihe. In ihrem Grußwort gratulierte die Lehrlingswartin der Dachdecker-Landesinnung Berlin, Josephin Süßer, allen Absolventinnen und Absolventen zur Wahl des Gewerkes und dem erfolgreichen Schritt in das Berufsleben.



Sebastian Bobinski präsentierte vor der Siegerehrung der Gesellen die aktuellen Zahlen der Prüfungsdurchgänge. An der Winterprüfung nahmen 38 Teilnehmer teil; 23 von ihnen bestanden die Prüfung (61 % gegenüber 65 % im Vorjahr). Im Helferkurs bestanden neun von zwölf Teilnehmern die Gesellenprüfung. Dies entspricht einer Quote von 75 % (91 % im Vorjahr). In der Sommerprüfung konnten sich 39 von 63 Teilnehmern über den erfolgreichen Abschluss freuen. Die Bestehensquote lag damit bei 62 % und damit über dem Vorjahreswert von 57 %.



Derzeit werden im Berliner Dachdeckerhandwerk 310 Lehrlinge aus allen Lehrjahren einschließlich Wiederholern ausgebildet. Im neuen Lehrjahr haben nach aktuellem Stand 144 Lehrlinge ihre Ausbildung begonnen. Das ist eine Bestätigung und Fortsetzung der starken Steigerung aus dem Vorjahr. Bobinski dankte an der Stelle allen Ausbildungsbetrieben für ihr Engagement.



Prüfungsbester im Helferkurs der Frühjahrsprüfung 2026 wurde Tom Miedthank von der Firma GresiDach. Er durfte sich über einen Präsentkorb der INTER Versicherung und einen Gutschein der Innung über 150 € freuen. Prüfungsbester und somit Landessieger unter den betrieblichen Auszubildenden wurde Marek Nickel von der Palluth Dachbau GmbH. Steve Kurras, ausgebildet bei der Mike Kurras und Norbert Kuhnke GbR, belegte Platz 2. Christoph Lustig von der Bohne Dachdeckermeister GmbH erreichte Rang 3. Marek Nickel erzielte zudem mit 92,2 Punkten das beste Ergebnis in der Theorie. Die Geehrten freuten sich über Präsentkörbe der INTER Versicherung. Marek Nickel erhielt zudem einen Gutschein über 150 € aus dem Innungshaushalt und für seine herausragende theoretische Leistung außerdem ein Buchgeschenk der Knobelsdorff-Schule für Bautechnik I.



Anschließend wurden allen 70 Junggesellinnen und Junggesellen ihre Gesellenbriefe überreicht. Exakt um 19.30 Uhr sprach Landesinnungsmeister Stephan Ziemann die neuen Fachkräfte unter großem Jubel offiziell von ihren Lehrverhältnissen frei und eröffnete das Buffet. Die Gäste feierten anschließend bis in den späten Abend diesen "Feier-Tag" für das Berliner Dachdeckerhandwerk.

(lifePR) (