



31. Bremer Behindertenparlament:

„Inklusionsalarm – Aufstehen und handeln!“

Freitag, 4. Dezember 2026, 10-14 Uhr

Plenarsaal, Haus der Bürgerschaft



Zum Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember schlagen die Bremer Verbände Alarm: Mit dem Motto „Inklusionsalarm – Aufstehen und handeln!“ machen sie deutlich: Inklusion ist kein Selbstläufer. Tags drauf geht es um konkrete Ideen und Konzepte: Am Freitag, 4. Dezember, übernehmen Menschen mit Behinderungen wieder für einen Tag den Plenarsaal in der Bremischen Bürgerschaft und bringen ihre Anliegen, Forderungen und politischen Anträge direkt dorthin, wo Entscheidungen getroffen werden.



Den Vorsitz der diesjährigen Sitzung übernimmt die junge Aktivistin Janne Schmidmann und richtet den Blick klar nach vorn: „Inklusion darf nicht länger verschoben werden, gerade jetzt, wenn Rechte in Frage gestellt werden und Teilhabe nicht mehr sichergestellt ist, müssen wir aufstehen, laut sein, und gemeinsam handeln. Es wird Zeit für einen Inklusionsalarm!“



Die Botschaft ist dringlicher denn je: 20 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland gibt es noch immer viel zu tun, aber statt die gleichberechtigte Teilhabe konsequent weiterzuentwickeln, drohen an vielen Stellen Kürzungen. „Unterstützungsangebote geraten unter Druck, soziale Leistungen sollen eingeschränkt und mühsam erkämpfte Fortschritte wieder zurückgedreht werden. Das darf nicht passieren! Darum schlagen wir Alarm und zeigen gleichzeitig mit unseren Beschlussvorlagen auch Wege auf, wie es besser gemacht werden kann“, so LAGS-Selbsthilfe-Geschäftsleitung Gerald Wagner.



Erreichtes darf nicht verlorengehen – das ist die zentrale Botschaft der Menschen mit Behinderungen. Sie fordern, die Eingliederungshilfe und persönliche Assistenz zu sichern, ausreichend Personal in Wohneinrichtungen und Werkstätten bereitzustellen und faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ebenso wichtig ist eine dauerhafte und verlässliche Finanzierung der Behindertenselbsthilfe. Denn nur starke Selbsthilfeorganisationen können die Interessen von Menschen mit Behinderungen wirksam vertreten und ihre Beteiligung an politischen Entscheidungen sicherstellen. Dazu der frühere Landesbehindertenbeauftragte und Aktivist von SelbstBestimmt Leben e.V. Bremen Dr. Joachim Steinbrück: „Die geplanten Kürzungen im Teilhaberecht nach SGB IX Zerstören die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Eigenständiges Leben und Arbeiten in der Gesellschaft werden beinahe unmöglich und es droht beinahe zwangsläufig, dass Menschen mit Behinderungen in Heime und besondere Wohnformen müssen. Dafür ist die UN-Behindertenrechtskonvention nicht gemacht worden!“



Ein weiterer Schwerpunkt ist die Barrierefreiheit. Sie ist eine grundlegende Voraussetzung für Inklusion und selbstbestimmte Teilhabe. Gefordert werden unter anderem mindestens 47 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für den Abbau von Barrieren. Haltestellen, Straßen, Plätze, Schulen und öffentliche Gebäude müssen endlich für alle zugänglich werden. Auch sichere Baustellen, verständliche Informationen im Bahnverkehr, barrierefreie Packstationen und öffentliche Angebote ohne Smartphone gehören dazu. Ein Sozialticket für höchstens zehn Euro im Monat soll Mobilität auch für Menschen mit wenig Geld ermöglichen.



Doch Inklusion bedeutet mehr als Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderungen wollen gleichberechtigt arbeiten, wohnen, Kunst und Kultur erleben und selbst gestalten sowie in allen gesellschaftlichen Bereichen mitbestimmen. Dazu gehören auch unabhängige Beratungsangebote, ein barrierefreies Bremen Global Village und die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an Fragen der weltweiten Gerechtigkeit. Denn nicht nur die UN-BRK wird 20 Jahre jung, sondern auch die UN-Nachhaltigkeitsziele gibt es jetzt 10 Jahre – und viele Menschen mit Behinderungen aus dem „globalen Süden“ leben in ihren Ländern und hier in Deutschland unter schwierigen Bedingungen - globaler Zusammenhalt ist mehr denn je gefordert.



Die Forderungen machen deutlich: Inklusion braucht politische Verbindlichkeit, ausreichend Geld und die Beteiligung der Menschen, um die es geht. Wer bei Unterstützung, Selbsthilfe und Barrierefreiheit spart, gefährdet nicht nur einzelne Angebote, sondern die Grundlagen eines selbstbestimmten Lebens. Das Bremer Behindertenparlament gibt Menschen mit Behinderungen eine eigene politische Stimme. Es bringt ihre Erfahrungen und Forderungen in die parlamentarische Debatte ein und macht deutlich, wo gehandelt werden muss.



„Inklusion darf nicht rückwärtsgehen. Erreichtes muss gesichert und Fehlendes endlich umgesetzt werden. Nicht Waffen und Kriege finanzieren sondern gleiche und gerechte Bedingungen für Leben und Arbeit! Nicht kürzen, sondern Inklusion verwirklichen!“, so abschließend Jürgen Karbe, der 1. Vorsitzender der LAG Selbsthilfe behinderter Menschen Bremen.



31. Bremer Behindertenparlament: „Inklusionsalarm – Aufstehen und handeln!“

Freitag, 4. Dezember 2026, 10-14 Uhr, Plenarsaal, Haus der Bürgerschaft



Der Arbeitskreis Bremer Protest – Gegen Diskriminierung und für Gleichstellung behinderter Menschen ist ein offenes Bündnis von Menschen mit und ohne Behinderungen und ihren Organisationen. Seit 1993 setzt er sich für Gleichstellung und gegen Diskriminierung in Bremen ein. Der AK Protest organisiert den jährlichen Bremer Protesttag am 5. Mai, das Behindertenparlament und viele weitere politische Aktionen für die Interessen von Menschen mit Behinderungen im ganzen Jahr. Rund 20 bis 25 Engagierte treffen sich dazu monatlich.

(lifePR) (