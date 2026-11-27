Die jüngsten Cyberangriffe auf deutsche Kliniken und großflächige Stromausfälle hätten erneut gezeigt, wie verletzlich diese seien. Jeder Ausfall von IT-Systemen, Kommunikation oder Stromversorgung gefährde unmittelbar die Patientenversorgung, warnt die LÄKH. Die notwendigen Maßnahmen seien längst bekannt und müssten nun entschlossen umgesetzt werden.
Jedes hessische Krankenhaus und ebenso der ambulante Sektor sollen auch bei länger andauernden Cyberangriffen, Stromausfällen oder dem Ausfall zentraler IT-Systeme handlungs- und versorgungsfähig bleiben. Die Notfall-, Akut- und Intensivversorgung muss uneingeschränkt sicher weiterlaufen können.
Die wichtigsten Forderungen der LÄKH zur Krankenhaussicherheit
- Hessen soll verbindliche Mindeststandards für die Ausfallsicherheit kritischer Krankenhausinfrastrukturen einführen. Dazu gehören Redundanzen für IT-Systeme, Datensicherung, Kommunikationswege und Notstromversorgung sowie regelmäßige Belastungstests und Übungen.
- Der stationäre und der ambulante Sektor dürfen nicht länger gezwungen sein, notwendige Investitionen in Patientensicherheit, Cybersicherheit oder Notstromversorgung aus Mitteln der unmittelbaren Krankenversorgung zu finanzieren.
- Die Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten für resiliente IT- und Energieinfrastrukturen sollen daher vollständig und dauerhaft gesondert finanziert werden.
- Gesetzliche und private Krankenversicherungen sollen verbindlich und dauerhaft an dieser Finanzierung beteiligt werden.
Die Delegiertenversammlung der LÄKH erklärt dazu: "Die hierfür erforderlichen Investitionen sind keine freiwilligen Zusatzleistungen, sondern unverzichtbare Voraussetzungen für Patientensicherheit, Versorgungssicherheit und einen funktionierenden Katastrophenschutz. Wer dauerhaft eine jederzeit verfügbare medizinische Versorgung erwartet, muss auch bereit sein, deren Krisenfestigkeit dauerhaft zu finanzieren. Weitere Verzögerungen bei der Umsetzung sind daher angesichts der bekannten Risiken nicht länger hinnehmbar."