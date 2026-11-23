Die Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) fordert von der Bundesregierung, dass der gesetzliche Zwang, ein festes Kontigent an Terminen unabhängig von der Praxiskapazität an die Terminservicestelle zu melden, zurückgenommen wird. Diese neue Meldepflicht im Rahmen der Notfallreform gilt für niedergelassene Kassenärztinnen und -ärzte sowie für Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Das hessische Ärzteparlament sieht hier negative Auswirkungen auf Therapieplanung und Terminvergabe und somit die Gefahr einer Verschlechterung der Patientenversorgung. Stattdessen sollten die Praxen weiterhin selbst darüber entscheiden, welche Behandlungskapazitäten sie für die Terminvermittlung bereitstellen können.



Begründung:



Ein gemeldeter Termin schaffe keine zusätzliche Behandlungskapazität, so die LÄKH. Vielmehr könnte eine zusätzliche starre Vorgabe die Praxisorganisation erheblich beeinträchtigen und bestehende fortlaufende Behandlungen in Frage stellen, besonders im psychotherapeutischen Bereich. Wer die Verantwortung für die Behandlung trage, müsse auch über ihre zeitliche Organisation entscheiden können. In Bezug auf die Dringlichkeit der medizinisch-therapeutischen Indikation besteht laut LÄKH bei Fremdvergabe der Termine das Risiko der Fehlallokation. Bezüglich des Zeitmanagements reduziere sich bei nicht wahrgenommenen und nicht abgesagten Terminen das Angebot der jeweiligen Praxis. Beides führe in eine qualitative und quantitative Verschlechterung der Versorgung.



Hintergrund:



Im Rahmen der am 15. Oktober 2026 im Bundestag beschlossenen Reform der Notfallversorgung wurde durch die Koalition aus CDU/CSU und SPD auch die bisherige Terminmeldepflicht nach § 75 Abs. 1a SGB V erheblich verschärft. In der BT-Drucksache 21/8629, Seite 11, bei Artikel 1, Nummer 7, Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa zur Änderung von § 75 Abs. 1a SGB V. heißt es hierzu: "Die Vertragsärzte sind verpflichtet, der Terminservicestelle Termine in dem von der Kassenärztlichen Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen festzulegenden Umfang zu melden. Kommt die Festlegung bis zum 1. März 2027 ganz oder teilweise nicht zustande, entscheidet das Schiedsamt nach § 89 Absatz 1. Bestehende Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung zum Umfang der Terminmeldepflicht gelten bis zur Festlegung nach Satz 20 und 21 fort." Begründet wird die Änderung damit, dass die "Verbindlichkeit der Terminmeldepflicht erhöht und eine Rechtsgrundlage geschaffen werden soll, mit der die Kassenärztlichen Vereinigungen den Umfang der zu meldenden Termine bedarfsorientiert festlegen können. Die Krankenkassenverbände und Ersatzkassen müssen dabei einbezogen werden".

(lifePR) (