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Landesärztekammer Hessen Hanauer Landstraße 152 60314 Frankfurt/Main, Deutschland http://www.laekh.de
Ansprechpartner:in Herr Peter Böhnel +49 69 97672107
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Problematischer Medienkonsum im Kindes- und Jugendalter und Lösungsansätze

Öffentlichkeitsveranstaltung

(lifePR) (Frankfurt/Main, )
 

Wann: Dienstag, 05.05.2026, 19-21 Uhr (Präsenzveranstaltung; online-Teilnahme möglich)
 Wo: Landesärztekammer Hessen, Hanauer Landstraße 152, 60314 Frankfurt am Main

Digitale Medien haben auch in Deutschland die Kinderzimmer erobert. Mehr als 90% der Kinder und Jugendlichen nutzen regelmäßig soziale Online-Netzwerke, -Videos und –Spiele und sind fast vier Stunden täglich online. Die problematische Nutzung sozialer Medien nimmt weiter zu: bis zu einem Viertel der jungen Nutzer entwickelt einen „riskanten Gebrauch“, 6% erfüllen alle Kriterien einer Verhaltenssucht mit deutlichen Einschränkungen im Alltag.

Schon lange wurde vor den Risiken intensiver Nutzung digitaler Medien für die Entwicklung der Kinder gewarnt: Aufmerksamkeitsstörungen, Realitätsverlust, Stress, Depression und zu nehmende Gewaltbereitschaft. Wie können und sollten wir als Einzelne, als Familien und als Gesellschaft reagieren? Neben Therapie-angeboten wird mehr Prävention gefordert. In Deutschland wurde eine Petition „Mindestalter für Social Media“ eingebracht, in Austalien wurden soziale Medien für Jugendlichen unter 16 Jahren untersagt, in der EU wird darüber diskutiert.

Frau PD Dr. Paschke, Ärztliche Leiterin des Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf, wird einen Überblick über die aktuelle Situa tion und die Therapie– und Präventionsmöglichkeiten geben und mit Ihnen diskutieren.

Veranstalter ist der Förderverein Bad Nauheimer Gespräche e.V.. Eine Teilnahme ist kostenlos. Auch eine online-Teilnahme ist möglich. Um Anmeldung wird gebeten über die Homepage www.bad-nauheimer-gespraeche.de/Veranstaltungen oder an info@bad-nauheimer-gespraeche.de Weitere Informationen unter www.bad-nauheimer-gespraeche.de

Wir freuen uns über einen Terminhinweis und über Ihre Berichterstattung.

Der Förderkreis Bad Nauheimer Gespräche e.V. wurde vor über 50 Jahren gegründet, um Themen von allgemeinem, sozial-, gesundheits- und gesellschaftspolitischem Interesse zu the matisieren. Weitere Informationen und auch Mitschnitte unserer letzten Veranstaltungen fin den Sie unter: www.bad-nauheimer-gespraeche.de

 

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