Die Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) fordert die Landesregierung und die Kommunen auf, den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) auch nach dem Ende des Förderzeitraums für den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) zum 31.12.2026 zu sichern. Die Finanzierung von Personal sowie Sachmitteln zur Fortbildung und Digitalisierung ist laut LÄKH weiterhin notwendig, um den ÖGD in seinen unverzichtbaren Aufgabenstellungen zu sichern.

Nach Ansicht der LÄKH muss der öffentliche Gesundheitsdienst nachhaltig aufgestellt werden und bleiben. Die durch den Pakt für ÖGD angestoßene Modernisierung und der begonnene Strukturaufbau in den Bereichen Krisenbewältigung und Krankheitsprävention seien mitten im Prozess und müssten fortgeführt werden. Es bestehe die Gefahr, dass die für den Bevölkerungsschutz und die Krisenbewältigung notwendige Expertise wieder verloren gehe und wichtige Aufgaben nicht mehr oder nur eingeschränkt wahrgenommen würden.



Hintergrund:

Der von der Bundesregierung für die Jahre 2020 bis 2026 aufgelegte Pakt für den ÖGD mit einem Finanzvolumen von rund 4 Milliarden Euro hatte zum Ziel, der erkennbar unzureichenden Ausstattung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes entgegenzutreten und den ÖGD durch technische Modernisierung, Personalaufstockung sowie Personalentwicklung strukturell und konzeptionell weiterzuentwickeln und damit auch attraktiver zu machen. Die Länder haben wiederholt die Wichtigkeit des nachhaltigen Strukturaufbaus betont (siehe Beschluss der 96. GMK vom 25.09.2023). Nach dem Wegfall der Förderung durch den Bund gehen die Bundesländer aktuell unterschiedlich vor. Während Baden-Württemberg (mit zugesagten 62 Millionen Euro) und Niedersachsen (jährliche Zusage von 25 Millionen Euro) den ÖGD auf verschiedenen Ebenen nachhaltig stärkten und weiterentwickelten, fehlt in Hessen eine vergleichbare Zusage, so die LÄKH.

(lifePR) (