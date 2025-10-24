Hessische Auszubildende für Spitzenleistungen geehrt Bestenehrung des Verbandes Freier Berufe in Hessen

Der Verband der Freien Berufe in Hessen hat gestern 77 hessische Auszubildende aus den Assistenzberufen der freien Berufe für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Geehrt wurden medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte sowie Steuerfachangestellte, die ihre Abschlussprüfung jeweils mit der Bestnote „sehr gut“ bestanden haben.



„Mit ihrem Engagement und ihren hervorragenden Leistungen würdigen die Ausgezeichneten zugleich die Bedeutung der Assistenzberufe der freien Berufe, die exzellente Zukunftsaussichten bieten “, erklärte Dr. Michael Weidenfeld, Präsident des Verbandes der Freien Berufe in Hessen, im Rahmen der Ehrung.



Dr. Manuel Lösel, Staatssekretär im Hessischen Kultusministerium gratulierte gemeinsam mit Verbandspräsident Dr. Weidenfeld den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen und sprach ihnen seine Glückwünsche aus. Es wurden Urkunden und Blumen überreicht.



„Freie Berufe sind tragende Säulen unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Sie verbinden Kompetenz, Verantwortung und Verlässlichkeit. Ich gratuliere herzlich zu den außerordentlichen Leistungen. Mit Ihrer Entscheidung für die freien Berufe leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.“, so Dr. Lösel.



Zugleich hob Weidenfeld die Bedeutung der freien Berufswahl in einer demokratischen und freiheitlichen Gesellschaft hervor: „In unserer Grundordnung haben junge Menschen die Möglichkeit, ihren beruflichen Weg selbständig und eigenverantwortlich zu gestalten. Das ist die Grundlage für den Erfolg.“



Angesichts des Fachkräftemangels betonte er die Zukunftschancen dieser Berufe: „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz können Prozesse unterstützen – die notwendige menschliche Kompetenz ist jedoch unersetzbar.“



Der Präsident würdigte außerdem die Unterstützung der Politik für die Ausbildung in den freien Berufen. „Die freien Berufe stellen in Hessen eine sehr große Zahl an Ausbildungsplätzen zur Verfügung. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur Stärkung des Wirtschafts- und Sozialstandorts Hessen.“

