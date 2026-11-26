Die Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) fordert die Landesregierung auf, das Hessische Klimagesetz nicht abzuschwächen und dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung Vorrang einzuräumen.



Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hessen in diesem Jahr bis Mitte August rund 2.200 Menschen infolge von Hitze gestorben. Angesichts dessen sei es nach Ansicht der LÄKH unverantwortlich, die hessischen Klimaschutzziele aufzuweichen. "Als Ärztinnen und Ärzte tun wir alles, um besonders gefährdete Menschen gezielt zu schützen. Hierzu sind der Aufbau und nicht der Abbau von effektiven sozialen Schutzstrukturen für Risikogruppen und die Finanzierung von resilienten Prozessen für das Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen erforderlich", erklärt die Delegiertenversammlung.



Regierungspläne geben Anlass zur Sorge



Pressemeldungen zufolge sollen die Muss-Bestimmungen des Hessischen Klimagesetzes zur Klimaneutralität bis 2045 durch Soll-Bestimmungen ersetzt werden. Das Klimamonitoring mit seinen Auswertungen und Berichtspflichten soll gelockert, die Pflicht zum Nachsteuern gestrichen werden. In den bislang wissenschaftlich ausgerichteten Klimabeirat der Landesregierung sollen künftig auch Personen ohne fachlichen Bezug zum Klimaschutz berufen werden können.

Die Mittel der Landesenergieagentur sollen von bisher 4 Millionen Euro auf 700.000 Euro jährlich gekürzt werden. Dies stelle nach Ansicht der LÄKH eine ausreichende Beratung von Kommunen, Unternehmen und Privatleuten zu Energiewende und Energieeffizienz in Frage. Gleiches gelte für die gezielte Bereitstellung struktureller Maßnahmen zur Klimaanpassung und für die Stärkung des Gesundheitswesens für den Fall von Klimakatastrophen.



Die LÄKH erinnert zudem daran, dass Ministerpräsident Boris Rhein in seiner Regierungserklärung angekündigt hatte, den Klimaschutz "in das Zentrum unserer Politik" zu rücken und "Hessen bis 2045 klimaneutral zu machen, fünf Jahre früher als zuvor geplant".



Die geplanten Änderungen schwächen nach Ansicht der LÄKH die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen des Landes und erhöhen die Gefahr, die vom Klimawandel für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in Hessen ausgeht.

(lifePR) (