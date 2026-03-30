Gegen Engpässe bei der ärztlichen Weiterbildung: LÄKH fordert Pflicht zur Weiterbildungskooperation für Kliniken
Wegen Krankenhausreform droht Mangel an Fachärztinnen und Fachärzten
Nach Überzeugung der LÄKH-Delegiertenversammlung ist eine solche verpflichtende Kooperation im Zusammenhang mit der Krankenhausreform von großer Bedeutung, um die zukünftige fachärztliche Weiterbildung zu sichern. Ansonsten könnte die Spezialisierung und Veränderungen durch die Zuteilung von Leistungsgruppen zu Engpässen in der ärztlichen Weiterbildung führen.
Daher sei es essenziell, dass diese Aspekte bei der Planung und Umsetzung neuer Strukturen im Gesundheitswesen mitgedacht werden. Der Krankenhausplan des Landes Hessen sehe ausdrücklich vor, dass die Krankenhäuser ihre Ausbildungskapazitäten ausbauen und zusätzliche Kapazitäten schaffen sollen, insbesondere in den Bereichen Pflege- und ATA-Schulen (anästhesietechnische Assistenz). Dieses Engagement werde zudem als Auswahlkriterium für die Krankenhäuser verwendet.
Kooperationspflicht sichert fachärztliche Weiterbildung
Durch eine gesetzliche Verankerung der Weiterbildungskooperation würden die Krankenhäuser in Hessen verpflichtet, sich zu Weiterbildungsverbünden zusammenzuschließen. Dies ermögliche wiederum eine strukturierte Rotation für Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten und sichere somit die fachärztliche Weiterbildung.