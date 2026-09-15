"Eine sichere Patientenversorgung hat für uns oberste Priorität"
Fortbildungsangebote der Landesärztekammer zum Welttag der Patientensicherheit 2026
Rund um den Welttag der Patientensicherheit am 17. September stehen daher zwei neue Fortbildungsangebote der LÄKH im Zeichen der Patientensicherheit. "Patientensicherheit betrifft nahezu alle Bereiche des ärztlichen Alltags. Deshalb ist es uns wichtig, aktuelle Entwicklungen aufzugreifen, Wissen zu vermitteln und den kollegialen Austausch zu fördern", so Pinkowski.
Am 16. September 2026 steht zunächst die Versorgung älterer Menschen im Mittelpunkt. Das Live-Webinar aus der Reihe "Patientensicherheit und Qualitätssicherung" findet von 16:45 bis 21:00 Uhr statt. Unter dem Titel "Altersmedizin – Gesundheitsversorgung 65+" befasst sich die Fortbildung unter anderem mit Arzneimitteltherapiesicherheit und Polypharmazie. Darüber hinaus geht es um neue Forschungsthemen, aktuelle Entwicklungen in der interprofessionellen Versorgung älterer Menschen sowie innovative Ansätze zur Förderung von Gesundheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter.
Angeboten wird die Veranstaltung von der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung in Kooperation mit der Stabsstelle Qualitätssicherung der LÄKH sowie dem Hessischen Netzwerk Patientensicherheit, der Universitätsmedizin Frankfurt und der Hessischen Krankenhausgesellschaft.
Weitere Informationen und Anmeldung auf der Website der Akademie.
Zum Welttag der Patientensicherheit am 17. September 2026 erscheint außerdem eine neue Folge von "Sicher ist sicher", dem Patientensicherheitspodcast der LÄKH. Unter dem Titel "Peer Review in der Medizin – eine Chance für die Patientensicherheit" stellen Expertinnen und Experten Peer Review als lebendiges und kollegiales Verfahren vor, das dazu beitragen kann, die Qualität der Patientenversorgung nachhaltig zu fördern.
Alle bisher erschienenen Podcastfolgen sind kostenfrei abrufbar über die Seite Patientensicherheit.
Beide aktuellen Fortbildungsangebote sind CME-zertifiziert und als Fortbildungsmaßnahme gemäß § 2 Abs. 5 der Patientensicherheitsverordnung für Patientensicherheitsbeauftragte anerkannt. Sie richten sich an Ärztinnen und Ärzte sowie an alle Interessierten im Gesundheitswesen.
"Patientensicherheit ist keine Aufgabe, die sich auf einen einzelnen Aktionstag beschränkt", betont Pinkowski. "Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnerinnen und -partnern sowie zahlreichen Expertinnen und Experten werden wir das Thema deshalb auch künftig mit vielfältigen Angeboten begleiten und weiter voranbringen. Ihnen gilt unser Dank für die gute Zusammenarbeit."