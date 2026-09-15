Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1072947

Landesärztekammer Hessen Hanauer Landstraße 152 60314 Frankfurt/Main, Deutschland http://www.laekh.de
Ansprechpartner:in Frau Maren Siepmann +49 69 97672305
Logo der Firma Landesärztekammer Hessen

"Eine sichere Patientenversorgung hat für uns oberste Priorität"

Fortbildungsangebote der Landesärztekammer zum Welttag der Patientensicherheit 2026

(lifePR) (Frankfurt/Main, )
"Eine qualitativ hochwertige und sichere Versorgung unserer Patientinnen und Patienten gehört zu den zentralen Zielen ärztlichen Handelns", erklärt Dr. med. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen (LÄKH). "Mit unserer Arbeit und unseren Fortbildungsangeboten wollen wir dazu beitragen, die Patientensicherheit kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Rund um den Welttag der Patientensicherheit am 17. September stehen daher zwei neue Fortbildungsangebote der LÄKH im Zeichen der Patientensicherheit. "Patientensicherheit betrifft nahezu alle Bereiche des ärztlichen Alltags. Deshalb ist es uns wichtig, aktuelle Entwicklungen aufzugreifen, Wissen zu vermitteln und den kollegialen Austausch zu fördern", so Pinkowski.

Am 16. September 2026 steht zunächst die Versorgung älterer Menschen im Mittelpunkt. Das Live-Webinar aus der Reihe "Patientensicherheit und Qualitätssicherung" findet von 16:45 bis 21:00 Uhr statt. Unter dem Titel "Altersmedizin – Gesundheitsversorgung 65+" befasst sich die Fortbildung unter anderem mit Arzneimitteltherapiesicherheit und Polypharmazie. Darüber hinaus geht es um neue Forschungsthemen, aktuelle Entwicklungen in der interprofessionellen Versorgung älterer Menschen sowie innovative Ansätze zur Förderung von Gesundheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter.
Angeboten wird die Veranstaltung von der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung in Kooperation mit der Stabsstelle Qualitätssicherung der LÄKH sowie dem Hessischen Netzwerk Patientensicherheit, der Universitätsmedizin Frankfurt und der Hessischen Krankenhausgesellschaft.

Weitere Informationen und Anmeldung auf der Website der Akademie

Zum Welttag der Patientensicherheit am 17. September 2026 erscheint außerdem eine neue Folge von "Sicher ist sicher", dem Patientensicherheitspodcast der LÄKH. Unter dem Titel "Peer Review in der Medizin – eine Chance für die Patientensicherheit" stellen Expertinnen und Experten Peer Review als lebendiges und kollegiales Verfahren vor, das dazu beitragen kann, die Qualität der Patientenversorgung nachhaltig zu fördern. 
Alle bisher erschienenen Podcastfolgen sind kostenfrei abrufbar über die Seite Patientensicherheit

Beide aktuellen Fortbildungsangebote sind CME-zertifiziert und als Fortbildungsmaßnahme gemäß § 2 Abs. 5 der Patientensicherheitsverordnung für Patientensicherheitsbeauftragte anerkannt. Sie richten sich an Ärztinnen und Ärzte sowie an alle Interessierten im Gesundheitswesen.

"Patientensicherheit ist keine Aufgabe, die sich auf einen einzelnen Aktionstag beschränkt", betont Pinkowski. "Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnerinnen und -partnern sowie zahlreichen Expertinnen und Experten werden wir das Thema deshalb auch künftig mit vielfältigen Angeboten begleiten und weiter voranbringen. Ihnen gilt unser Dank für die gute Zusammenarbeit."

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.